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25:45
من برنامج:
المشاء
المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي
استضافت حلقة (2020/10/29) من برنامج "المشاء" المترجمين محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي، للحديث عن رواد ترجمة الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية وكذا من العربية إلى الهوسا، وعن أبرز المحطات التاريخية.
29/10/2020
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