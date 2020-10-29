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من برنامج: المشاء

المشاء- مترجمون.. محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي

استضافت حلقة (2020/10/29) من برنامج "المشاء" المترجمين محمد ساني إبراهيم وجمال الجلاصي، للحديث عن رواد ترجمة الأدب الأفريقي إلى اللغة العربية وكذا من العربية إلى الهوسا، وعن أبرز المحطات التاريخية.
29/10/2020
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