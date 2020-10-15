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من برنامج: المشاء

المشاء- مترجمون.. رونالد كون ولمياء المقدم

استضافت حلقة (2020/10/15) من برنامج "المشاء" المترجم من العربية إلى الهولندية رونالد كون، والمترجمة من الهولندية إلى العربية لمياء المقدم؛ للحديث عن رواد الترجمة بين اللغتين، وأبرز محطاتها.
15/10/2020
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