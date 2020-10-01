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من برنامج: المشاء

المشاء- مترجمون بين العربية والتركية.. صفوان شلبي ومحمد حقي صوتشين

استضافت حلقة (2020/10/1) من برنامج "المشاء" المترجمين صفوان شلبي ومحمد حقي صوتشين للحديث عن رواد الترجمة من وإلى اللغتين العربية والتركية، وعن أبرز محطاتها التاريخية.
1/10/2020
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