عبق التاريخ وطعم الحاضر.. "رحلة" يرسم خارطة حسية لبورصة العثمانية

تعتبر مدينة بورصة التركية، أول عاصمة للإمبراطورية العثمانية، ومتحفا حيا يجمع بين عراقة التاريخ وحيوية الحاضر، ووجهة سياحية فريدة تمتزج فيها أصالة التاريخ العثماني وجمال الطبيعة.

وللوقوف على ملامح تميز بورصة استعرض فريق برنامج "رحلة" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" في حلقة 2025/3/5 في تجربة فريدة معالم المدينة باستكشافها من خلال الحواس الخمس.



وبدأت الحلقة باستكشاف المعالم التاريخية للمدينة، حيث زار الفريق مسجد "أولو جامي"، أول مسجد بني في بورصة.

ووصف مقدم البرنامج ابن حتوتة المسجد قائلا: "هذا المسجد يختلف عن المساجد الأخرى الموجودة في إسطنبول، تحديدا تصميم الأعمدة وأسلوب الرسم الموجود فيه، كما أن القبب مختلفة تماما".

ومن المعالم التاريخية البارزة التي زارها البرنامج أيضا جسر "إرفيندي" التاريخي الذي بني عام 1442 في العصر العثماني.

مأكولات مميزة

وأوضحت مقدمة البرنامج سمية جمال بلقيس أن "هذا الجسر المميز موجود من سنة 1442، بني في زمن العثمانيين قديما جدا وبناه أحد الأغنياء اللي كانوا موجودين في المدينة".

كما أفردت الحلقة فقرة لتذوق المأكولات المحلية المميزة في بورصة، وكان من أبرزها طبق "إسكندر كباب" الشهير.

وكشف البرنامج قصة اختراع هذا الطبق قائلا: "اكتشف هذا الطبق شخص اسمه إسكندر أوغلو، وكان يحاول أن يجد طريقة ليستخلص كل الطعم الموجود في الخروف بأكلة واحدة".

وبحسب ابن حتوتة يتكون الطبق من: "لحمة شرائح زي شاورما، وفي جنبها اللبن وتحتها صوص البندورة وخبز".

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كما تذوق الفريق حلوى محلية تسمى "قوزشما" التي يعود تاريخها إلى أكثر من 300 عام، وأوضح صاحب المحل: "عمر هذا المكان تقريبا 300 سنة"، وأضاف المقدم أن هذه الحلوى تحتوي على "طحينة وصوص من العنب".

تجارة الحرير

واستكشف البرنامج ضمن جولته في المدينة، منطقة "كوزهار"، التي تعتبر مركز تجارة الحرير التاريخي في المدينة.

وأشارت بلقيس إلى أنه "كان مركزا لتجارة الحرير وما زال لحد الآن"، وأوضح أحد الباعة أن "كل أنواع الحرير تطبع في بورصة، وبعضها تصنع داخل بورصة وبعضها تستورد من الخارج".

والتقى فريق البرنامج مع محمد، وهو رجل أعمال سوري حقق نجاحا كبيرا في بورصة، وروى محمد قصته مشيرا إلى أنه يعيش في المدينة منذ نحو 10 سنوات ونصف، ولم يكن يجيد اللغة التركية في البداية، لكنه حرص على تعلمها وإتقانها بعد إدراكه أن اللغة هي الجسر الذي يربط الشعوب، وتمكن محمد من تعلم اللغة خلال 6 أشهر أثناء عمله في أحد المطاعم بالمدينة.

وبعد ذلك تمكن محمد من تأسيس شركة للعقارات، ثم توسع في مجال الديكور بحكم دراسته للهندسة المعمارية.

كما سلط البرنامج الضوء على مأكولات الشارع المميزة في بورصة، مثل فاكهة "تشاوتشيلي" المكونة من فراولة الجبل، وطبقا محليا يسمى "قوزلاما" يتكون من بطاطا وجبن وباذنجان".