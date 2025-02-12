من الأرجوان الملكي إلى قصص المهمشين.. صور تكشف وجهها الإنساني

تمثل مدينة صور اللبنانية نموذجاً فريدا للمدن التاريخية العريقة التي تمتد جذورها إلى عام 2750 قبل الميلاد، وقد اشتهرت المدينة في العصر الفينيقي بإنتاج الصباغ الأرجواني النادر المستخرج من صدف المورکس.

واستكشف فريق برنامج "رحلة" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" في حلقة (2025/2/12) المدينة من منظور يجمع بين السياحة والعمل الإنساني، وهي التي تميزت بصمودها الأسطوري أمام حصار نبوخذ نصر الذي استمر 13 عاما دون أن ينجح في اختراق أسوارها.



وبدأت الرحلة من شاطئ صور الشهير، حيث روى الفريق قصة تاريخية مثيرة عن اكتشاف اللون الأرجواني الملكي. فقبل آلاف السنين، اكتشف أحد ملوك الفينيقيين، عن طريق كلبه صدفة المورکس التي أنتجت اللون الأرجواني النادر، لتصبح المدينة مركزاً عالمياً لتصدير هذا اللون المميز.

وفي جولة صباحية بالمدينة القديمة، تجول الفريق في سوق الحياكين، حيث تنبض الحياة منذ الفجر، وتوقف عند أحد المخابز التقليدية التي تقدم الكعك بالتمر، في تجربة تذوق أصيلة تختلف عن نظيرتها البيروتية المعروفة باسم "بريوش".

وكشفت الكاميرا عن الطابع المعماري الفريد للمدينة القديمة، حيث تحكي كل قطعة حجر قصة تمتد لقرون.

وفي محطة مؤثرة، التقى الفريق بحسين، وهو شخص يعاني من مشاكل نفسية ويعيش في ظروف صعبة، مما دفع الفريق للتحرك السريع لمساعدته بالتعاون مع أهل الحي.

قناة صيدا

وفي قناة صيدا البحرية، التي يعود تاريخها إلى عام 1228 قبل الميلاد، استكشف الفريق الجسر الحجري التاريخي المكون من 9 قناطر، والذي يربط المدينة بقلعتها الشهيرة، وتعرف الفريق على الصيادين المحليين الذين يحافظون على مهنتهم التقليدية منذ عقود.

إعلان

وفي مرفأ الصيادين، التقى الفريق بمحمد، الذي يعمل في مهنة الصيد منذ 20 عاما، وشارك قصته مع البحر وآثار المدينة الغارقة، وأشار محمد إلى المناطق الأثرية تحت الماء، مؤكدا أن المدينة بأكملها متحف مفتوح.

وفي القلعة البحرية، استعرض الفريق تاريخ المدينة العريق الذي يعود إلى 2750 قبل الميلاد، وكيف صمدت المدينة أمام حصار نبوخذ نصر لمدة 13 عاما، وأظهرت الكاميرا روعة الأعمدة التاريخية وانعكاس الشمس على مياه البحر المتوسط.

وشكل اكتشاف قصة حسين نقطة تحول في الحلقة، حيث تحرك الفريق لمساعدته بتوفير احتياجاته الأساسية، في مبادرة عكست روح التكافل الاجتماعي في المدينة، وتعاون مع السكان المحليين في توفير الملابس والفراش والاحتياجات الضرورية له.

وأظهرت الحلقة كيف تجتمع في صور عناصر الجمال الطبيعي والتراث التاريخي مع قصص إنسانية مؤثرة، مما يجعلها وجهة فريدة تستحق الاكتشاف، وأكد الفريق أهمية استكشاف المدن العربية التي تزخر بالجمال والتراث والقصص الإنسانية.