سوار الذهب في حكايات أفريقية: ملاعب كرة القدم واحة للأطفال وسط الحروب

تمتزج الرياضة مع الإنسانية في قصص ملهمة تتجاوز حدود الملاعب وخطوط الملعب، حيث تصبح كرة القدم ملاذا للأطفال وسط الحروب والنزاعات، كما تجتمعان في رؤية متكاملة تتجاوز المنافسة وتسجيل النقاط.

وفي حلقة 8-1-2025 من برنامج "حكايات أفريقية" الذي يبث على منصتي أثير و"الجزيرة 360″، استضاف الإعلامي أحمد فال الدين المعلق الرياضي سوار الذهب علي، في حلقة جمعت بين القصص الإنسانية والرياضية، وذكر خلالها علي تجارب فريدة وقصصا مؤثرة عن أبطال مغمورين تركوا بصمة في حياته.

واستعرض سوار الذهب خلال الحلقة مجموعة من القصص الإنسانية المؤثرة، من بينها قصة امرأة سودانية فقدت ابنها البالغ من العمر 13 عاما في ظروف مأساوية.

وروى كيف حاولت هذه الأم النجاة مع ابنتها الصغيرة عبر الحدود السودانية التشادية، لتواجه مأساة جديدة بفقدان طفلتها التي توفيت بسبب ضربة شمس، مما أدى إلى تدهور حالتها النفسية.

وتطرق الضيف إلى أهمية المسجد الأقصى في الوعي الإسلامي، مشيرا إلى أن زيارته تمثل حلما لكل مسلم، وأوضح كيف أن السياح الذين يزورون المسجد الأقصى يتأثرون بعمارته الإسلامية وتاريخه العريق، مؤكدا ارتباط قضية القدس بالصراع في المنطقة.

كما سلط البرنامج الضوء على دور الرياضة في حياة المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، حيث روى سوار الذهب قصصا عن أطفال استطاعوا من خلال كرة القدم إيجاد فسحة من الأمل والفرح، وسط الظروف الصعبة.

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قصص ملهمة

وأشار إلى كيفية نجاح السوريين، رغم الظروف القاسية، في بناء ملاعب وتنظيم مباريات لمنح الأطفال فرصة للعب والترفيه.

ومن بين القصص الملهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، قدم الضيف قصة مؤثرة عن عائلة من المكفوفين الذين تحدوا إعاقتهم من خلال العمل في الزراعة، مشيرا إلى أنها "آية من آيات الله" في التحدي والإصرار، وأوضح كيف استطاع هؤلاء الأشخاص تحويل تحدياتهم إلى قصص نجاح ملهمة.

وتحدث سوار الذهب عن تجاربه في التعليق الرياضي، مشيرا إلى أهمية الدقة والمراجعة في العمل الإعلامي، وروى موقفا طريفا حدث معه، حينما تقدم لاختبارات المذيعين، إذ خلط بين مباراتي برشلونة مع إسبانيول وريال بيتيس، مؤكدا أهمية التحضير الجيد قبل كل مباراة.

وتناولت الحلقة مزيجا فريدا من القصص الإنسانية والرياضية، مسلطة الضوء على أبطال مغمورين تركوا بصمة في حياة سوار الذهب، وأظهرت كيف يمكن للرياضة أن تكون جسرا للأمل وأداة للتغيير الإيجابي في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والظروف الصعبة.