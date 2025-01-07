نجلاء المنقوش لـ"ذوو الشأن": لقائي وزير خارجية إسرائيل بروما لم يكن خطأ

واجهت نجلاء المنقوش، التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الخارجية في تاريخ ليبيا، عاصفة من الانتقادات بعد لقائها المثير للجدل مع وزير خارجية إسرائيل السابق إيلي كوهين في روما.

واستعرض بودكاست "ذوو الشأن" الذي يبث على منصتي "أثير و"الجزيرة 360" في حلقة 6-1-2025 تجربة الوزيرة السابقة المنقوش، حيث كسرت صمتها الطويل لتكشف عن تفاصيل مثيرة عن فترة توليها المنصب وأبرز التحديات التي واجهتها.

واستهلت الإعلامية خديجة بن قنة الحلقة بتقديم ضيفتها البارزة، مشيرة إلى أن المنقوش ستكشف لأول مرة عن تفاصيل تتعلق بلقائها المثير للجدل مع وزير خارجية إسرائيل السابق إيلي كوهين في روما، والذي أثار عاصفة من الانتقادات والهجوم عليها.

وقالت المنقوش إن "لقاءها بكوهين لم يكن خطأ من ناحية المبدأ، وإن المقابلة لم تتناول المواضيع التي تناولتها وسائل الإعلام"، وأوضحت أن "المقابلة كانت محددة بإطار معين ومواضيع معينة".

كما تناولت الحلقة عدة محاور رئيسية، حيث ركزت بن قنة على استكشاف رؤية المنقوش للتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه ليبيا، وشملت المحاور الرئيسية مناقشة الإصلاحات المطلوبة في القطاع العام، وقضايا الأمن على الحدود الليبية، وإشكالية المليشيات المسلحة وتأثيرها على الاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى ملف الهجرة غير الشرعية وتداعياته على الوضع الليبي والإقليمي، إضافة إلى مناقشة التدخلات الإقليمية والدولية في الشأن الليبي وتأثيرها على مسار التحول السياسي في البلاد، ولم تغفل الحلقة تناول قضايا المرأة الليبية وتحدياتها في المجال السياسي.

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وقد مثل اختيار المنقوش للظهور في هذا البودكاست فرصة مهمة لتوضيح موقفها من القضايا المثيرة للجدل خلال فترة توليها المنصب، خاصة ما يتعلق بلقاء روما الذي وصفته بن قنة بأنه "غيّر حياتها" ووضعها في "عين العاصفة".

وتكتسب هذه الحلقة أهمية خاصة كونها تمثل أول ظهور إعلامي للمنقوش بعد فترة صمت طويلة، حيث تناولت بصراحة التحديات التي واجهتها كأول امرأة تتولى منصب وزير الخارجية في تاريخ ليبيا، إضافة إلى أن توقيت الحلقة يأتي في ظل استمرار النقاشات حول دور المرأة في المناصب السياسية العليا في العالم العربي.