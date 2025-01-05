اكتشاف طبي وإنجاز هندسي أبرز المحطات التاريخية لأسبوع يناير الأول

شهد الأسبوع الأول من يناير/كانون الثاني محطات فارقة في تاريخ البشرية، تنوعت بين اكتشافات علمية غيّرت وجه الطب الحديث، وإنجازات هندسية سهلت حركة الملاحة العالمية، فضلاً عن أحداث سياسية وتاريخية مؤثرة.

وقد أبرز برنامج "في مثل هذا الأسبوع" -الذي بدأت منصة الجزيرة 360 في عرضه- أهم ما شهده عالَمنا من أحداث مهمة مستعرضا قصصها المشوقة عبر مقدميْه محمد العادلي وأميرة إيمولودان.

وشهد يوم 5 يناير/كانون الثاني 1896 إعلان اكتشاف الأشعة السينية على يد العالم الألماني فيلهلم رونتغن الذي التقط أول صورة أشعة في التاريخ ليد زوجته آنا. وقد جلب هذا الاكتشاف -الذي جاء بالصدفة- لصاحبه أول جائزة نوبل في الفيزياء، ليفتح آفاقاً جديدة بمجال التشخيص الطبي.

ومطلع عام 1881، انطلقت أعمال حفر قناة بنما في مشروع طموح للربط بين المحيطين الأطلسي والهادي. وبعد محاولة فاشلة من الفرنسيين بقيادة فرديناند ديليسبس، تولت الولايات المتحدة المشروع عام 1903 لتنجزه بتكلفة 380 مليون دولار، مستخدمة نظاماً مبتكراً يشبه "السلم المائي" لعبور السفن.

وفي الثاني من نفس الشهر عام 1492، طويت صفحة الوجود الإسلامي في الأندلس بسقوط غرناطة آخر معاقل المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية، بعد حصار استمر 10 سنوات، وأعقب ذلك فرض الكنيسة الكاثوليكية ديانتها على المسلمين وإقامة محاكم التفتيش.

واختتمت الحلقة بذكرى استشهاد يحيى عياش مهندس المقاومة وأحد قادة كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـحماس يوم 5 يناير/كانون الثاني 1996 بعدما اغتالته المخابرات الإسرائيلية عبر هاتف مفخخ. وقد شيّع نصف مليون فلسطيني جثمانه في غزة وقتها تعبيرا عن مكانته بالقلوب ودوره في تطوير المقاومة.