الجزيرة تتقصى مراحل "صناعة الرئيس" في الولايات المتحدة

أصبحت الانتخابات الرئاسية الأميركية أكثر من مجرد عملية انتخابية، بل لحظة حاسمة تغير مجريات الأحداث في العالم، فخلف الكواليس، توضع إستراتيجيات معقدة، للتأثير على ملايين الناخبين.

ويخطط كل فريق لحملة رئاسية لكل خطاب وإعلان ومناظرة بدقة، فالأمر لا يتعلق بقوة الرسالة فحسب، إنما في كيفية إيصالها.

وتتقصى الجزيرة في الفيلم الوثائقي "صناعة رئيس" الذي عرض اليوم الجمعة (25/10/2024) في منصة الجزيرة 360 عالم إستراتيجيات صناعة الرئيس عبر 5 حملات انتخابية محورية، شكلت مستقبل الولايات المتحدة الأميركية، وغيرت ملامح السياسة العالمية.

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ودورة الحملة الرئاسية الأميركية هي عملية ديناميكية ومتعددة المراحل، إذ يبدأ المرشحون المحتملون في بناء فرقهم الإستراتيجية وتجميع التمويل قبل سنوات من الانتخابات الفعلية.

ومع اقتراب عام الانتخابات، يعلن المرشحون رسميا عن ترشحهم، فتنطلق مرحلة الانتخابات التمهيدية الحزبية على مستوى الولايات لاختيار مرشحيها للرئاسة.

وبمجرد تحديد الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي مرشحيهم، تبدأ المعركة الحقيقية.