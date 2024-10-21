كم ثمن كرسي رئاسة أميركا؟

تعد الساحة السياسية الأميركية أحد أكثر ميادين الصراع المالي في العالم، فالمال وليس فقط الأصوات أو البرامج السياسية هو الذي يتحكم في رسم الخارطة السياسية للولايات المتحدة.

وتشير الإحصائيات إلى أن تكلفة حملات الرئاسة الأميركية شهدت تضخما هائلا خلال العقود الأخيرة، فبينما بلغت تكلفة الحملات الرئاسية نحو 1.4 مليار دولار عام 2000 تضاعف هذا الرقم أكثر من 4 مرات بحلول عام 2020، إذ تجاوزت النفقات 6.6 مليارات دولار.

وتوجد طرق عدة تقليدية لتمويل الحملات الانتخابية، من بينها تمويل المرشحين أنفسهم حملاتهم كما فعل رجال أعمال مثل الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، أو التبرعات من كبار الداعمين كما فعل الملياردير إيلون ماسك.

وإضافة إلى ذلك يعتمد المرشحون على تبرعات الأفراد والشركات الكبرى، إلى جانب لجان العمل السياسي التي تعمل على جمع وإنفاق الأموال لصالح مرشحين محددين.

ولم تتوقف الأمور عند هذه الحدود، ففي عام 2010 صدر حكم تاريخي من المحكمة العليا في قضية "سيتيزنز يونايتد" منح الشركات حقا مطلقا في تمويل الحملات الانتخابية دون قيود صارمة.

وأدى هذا الحكم إلى تدفق هائل من الأموال في السياسة الأميركية، وأصبح الأثرياء والشركات الكبرى قادرين على التأثير بشكل أكبر في نتائج الانتخابات من خلال لجان العمل السياسي الفائقة (سوبر باكس) التي تستطيع جمع وإنفاق أموال غير محدودة لدعم أو معارضة مرشحين.

ومن اللافت في هذا النظام ما يعرف بـ"المال المظلم"، وهي الأموال التي تضخ في الحملات الانتخابية دون أن تُكشف مصادرها بشكل واضح.

أكبر بكثير

ووفقا لمنظمة "أوبن سيكرتس"، بلغت قيمة هذه الأموال المظلمة التي سُجلت في السباقات الانتخابية منذ صدور حكم "سيتيزنز يونايتد" أكثر من 2.8 مليار دولار، ويُعتقد أن الرقم الحقيقي أكبر بكثير.

ولا يتوقف الأمر كذلك عند مجرد تبرعات عادية، بل يستخدم الأثرياء هذه الأموال لتحقيق مكاسب مستقبلية، إذ يدفع رجال الأعمال والشركات الكبرى مبالغ ضخمة لدعم مرشحين يتوقع أن يصدروا قوانين وقرارات تخدم مصالحهم بعد الفوز بالمنصب.

ومن أبرز هؤلاء الأثرياء تيموثي ميلون قطب المصارف الذي أنفق أكثر من 165 مليون دولار لدعم الجمهوريين، وميريام أدلسون أرملة إمبراطور القمار شيلدون أدلسون التي تعهدت بإنفاق 100 مليون دولار لإعادة انتخاب ترامب عام 2020 بهدف تحقيق مكاسب سياسية، مثل تمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية.

أما على الجانب الديمقراطي فإن رجال أعمال -مثل مايكل بلومبيرغ مالك مجموعة بلومبيرغ الإعلامية، وريد هوفمان المؤسس المشارك لشبكة "لينكد إن"- يعدّون من أكبر داعمي الحملات الليبرالية، وقد أنفق بلومبيرغ ملايين الدولارات لدعم القضايا الليبرالية، مثل مكافحة التغير المناخي.

ويظهر أن اللعبة السياسية في أميركا ليست سوى معركة مالية ضخمة، إذ يساهم المال في توجيه قرارات الحكومة الأميركية والسياسات العامة.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل ستكون الانتخابات القادمة مختلفة أم ستشهد أرقاما قياسية جديدة في حجم الأموال المنفقة؟