لقد قرروا إبادة غزة.. هذا ما دفع ضابط استخبارات أميركيا يهوديا لترك منصبه

كان تفجير مستشفى الأهلي المعمداني في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لحظة تحول كبيرة في حياة ضابط الاستخبارات الدفاعية الأميركية هاريسون مان الضابط الذي قرر الاستقالة من منصبه تحت وقع الشعور بالذنب.

وفي مقابلة مع برنامج "المنشقون"، قال هاريسون إن منصبه كمساعد لمدير قسم أفريقيا والشرق الأوسط بالوكالة جعله منخرطا في النقاشات المتعلقة بالحرب التي كان واضحا للأميركيين منذ اللحظة الأولى أنها ستكون "عقابا جماعيا" لسكان غزة.

وتربى هاريسون مان في أطلنطا بولاية جورجيا الأميركية لعائلة يهودية ليبرالية نوعا ما قدمت من أوروبا الشرقية. لكن أمه تنتمي لعائلة مجرية سافرت إلى فلسطين التاريخية عندما كانت تحت الانتداب البريطاني وقد هاجرت منها إلى كندا لاحقا.

وعندما بلغ الـ19 من عمره، التحق بأكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية، وفيها بدأ تعلم اللغة العربية لأسباب تتعلق بالعمل ومصلحة الجيش الأميركي وحملاته العسكرية في المنطقة.

وخلال مراحل تعليمه، درس شهرا واحدا في جامعة القدس بالضفة الغربية قضاه مع عائلة فلسطينية في بيت سحور القريبة من بيت لحم وبعدها انتقل إلى الجامعة الأميركية ببيروت. وقد تعرض لمضايقات "سخيفة" من جنود الاحتلال عندما كان يتحرك في القدس المحتلة لكن بدرجة أقل مما يتعرض له الفلسطينيون، كما يقول.

مصير كارثي

من وجهة نظر هذا الضابط الأميركي اليهودي فإن القليل جدا عن قضية فلسطين التاريخية كان معروفا له كما هي الحال بالنسبة لكثير من الأميركيين. ليس هذا وحسب، بل إن "على كل يهودي يستوعب تاريخه أن يقف ضد ما يحدث في فلسطين لأنه سيؤدي لمصير كارثي".

بعد تخرجه، التحق هاريسون بقوات المشاة الأميركية وعمل في كوريا الجنوبية ومنها انتقل إلى الكويت ولم يكن مهتما بالناحية الجيوسياسية لكنه عندما تحول إلى مجتمع الاستخبارات اختار التخصص في منطقة الشرق الأوسط واستقر في البحرين.

بعد 13 عاما من العمل في الجيش، انتقل إلى الولايات المتحدة ليلتحق بوكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع (البنتاغون) حيث عمل في المكتب المسؤول عن التحليلات العسكرية والدفاعية الخاصة بأفريقيا والشرق الأوسط.

ورغم أنه يخدم البنتاغون بالدرجة الأولى، إلا أن هذا المكتب يقدم أيضا تحليلات للرئيس والبيت الأبيض والكونغرس عن الأمور العسكرية، وقد وصل هاريسون إلى منصب مساعد مدير هذا المكتب الذي أصبح مسؤولا عن خلية الأزمة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

يقول هاريسون إنه لم يستوعب ما جرى في ذلك اليوم، لكنه عندما وصل إلى مكتبه وجد أن القسم الذي يعمل به أصبح مسؤولا عن تقديم كافة أشكال الدعم لإسرائيل كما كانت الحال مع أوكرانيا.

وبالنسبة لهاريسون، كان واضحا من اليوم الأول أن إسرائيل متمسكة برد عنيف ودموي يشكل عقابا جماعيا للفلسطينيين في قطاع غزة، وكان هو مسؤولا عن الشق المتعلق بالمدنيين في هذه الأزمة.

دعم الإبادة

بدأ الضابط الأميركي اليهودي يتابع التطورات يوما بيوم، لكن من وجهة النظر الأميركية كما يقول. وعلى الرغم من ذلك، فقد عاس تحولا داخليا عندما اعترف لنفسه بأن حكومة الولايات المتحدة لن توقف هذه الحرب أبدا.

يقول هاريسون إن لحظتين كانتا فاصلتين في قراره بالاستقالة، أولاهما خطابات الرئيس جو بايدن التي أكد فيها دعمه اللانهائي لإسرائيل، والثانية كانت في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما قصفت إسرائيل مستشفى الأهلي المعمداني.

وعندما وقع هجوم مستشفى المعمداني، كانت هناك حالة توتر داخل المكتب الذي يعمل به هاريسون، وكان الحديث يدور حول أن ثبوت مسؤولية إسرائيل عن هذا التفجير قد يؤدي لتغير كبير في العلاقات مع تل أبيب والدعم العسكري المقدم لها.

كان هاريسون منخرطا في النقاشات المتعلقة بإمكانية تورط الولايات المتحدة في جرائم بسبب دعمها لإسرائيل، وكان هذا النقاش يسود مجمع الاستخبارات الأميركية عموما.

لكن، عندما قرر قادة الولايات المتحدة القبول بما تسميه إسرائيل ضمانات لتجنب الإضرار بالمدنيين وأن كلمة الإسرائيليين ستكون مصدقة خلال هذه الحرب، قرر هاريسون الرحيل خصوصا عندما بدأ مكتبه العمل على دعم إسرائيل وتجاهل كل التقارير التي تبثها شبكة "س إن إن" عن حجم التدمير وأعداد الضحايا.

ضغط على بايدن

في بداية الأمر، كان هاريسون خائفا من إعلان قرار استقالته خشية النفوذ الإسرائيلي الكبير الذي قد يؤدي لعزله اجتماعيا ومهنيا. وقد عاش فترة من الشعور بالذنب والغضب المتزايد حتى حسم أمره ونشر رسالة داخلية لزملائه في العمل وضح فيها أسباب قراره الرئيسية والتي تتمحور حول التورط في تطهير عرقي بغزة.

وكانت ردة الفعل على رسالة هاريسون مفاجئة له لأنها كشفت أن كثيرين مثله يعيشون نفس الشعور ويخشون الحديث في هذا الأمر.

يقول هاريسون إن من الأمور التي حمته من الأضرار المحتملة أنه يهودي أميركي أبيض، وهذا أيضا ما دفعه للكلام علنا عن الموضوع. وقد أكد أن له أصدقاء كثيرين في الجيش الأميركي يريدون اتخاد نفس الخطوة لكنهم يخشون التداعيات.

ولم يشعر هاريسون بالندم على قراره لأنه كان واثقا من أن عليه عمل شيء تجاه ما يحدث في غزة، وقد كان يتوقع حدوث سلسلة استقالات في الجيش والبنتاغون لكن هذا لم يحدث. ومع ذلك، يقول هاريسون إن استقالته لم تكن عادية أبدا كما قال بيان البنتاغون.

وحاول الرجل دفع زملائه نحو المضي قدما في الطريق التي مضى فيها كنوع من المسؤولية الأخلاقية غير أنه في الوقت نفسه يعمل من منطلق الحفاظ على مصالح أميركا كبلد وليس حكومة.

ووفقا لهاريسون، فإن كثيرين في صفوف الجيش والكونغرس يعملون على إنهاء ما يعيشه الفلسطينيون في غزة ويحاولون خلق حالة من الضغط الداخلي والخارجي على إدارة بايدن لأنها لا تتخذ الموقف نفسه حتى الآن.

في الأخير، يقول هاريسون إن أي يهودي يستوعب تاريخ شعبه لا بد أن يلتزم بعدم تكرار هذه المأساة، وإن ما يحدث حاليا مخيف جدا، مؤكدا أن إدارة بايدن لم تفعل شيئا حتى الآن لتلافي هذا المصير.