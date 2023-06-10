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برامج متفرقة مصنع الجواسيس

سلط الفيلم الاستقصائي -الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة (2023/6/9)- الضوء على بعض الخبايا غير المعروفة بخصوص علاقة شركة لافارج الفرنسية للإسمنت بالجماعات المسلحة في سوريا، وارتباطها بالاستخبارات ال