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مدة الفيديو 45 minutes 09 seconds
45:09
برامج متفرقة
مصنع الجواسيس
سلط الفيلم الاستقصائي -الذي بثته قناة الجزيرة اليوم الجمعة (2023/6/9)- الضوء على بعض الخبايا غير المعروفة بخصوص علاقة شركة لافارج الفرنسية للإسمنت بالجماعات المسلحة في سوريا، وارتباطها بالاستخبارات ال
10/6/2023