يحاول فيلم “الطاقة.. نظام جديد” أن يبحث عن سبل لمعالجة أزمة الطاقة العالمية، ويطرح حلولا مستقبلية ويناقش الوضع السياسي والجيوسياسي الذي سيطرأ على الساحة العالمية مع التحول إلى مصادر طاقة جديدة.

وبحسب الفيلم الذي بثته الجزيرة بتاريخ (2022/12/2)، فقد لعب النفط في القرن الماضي دورا كبيرا في تشكيل العلاقات بين القوى العظمى، وأيضا في التأثير على قرارات مصيرية كخوض الحروب من عدمه، حيث كان النفط عصب الحياة، وكان الاعتماد عليه في الصناعات اعتمادا كليا.

غير أن العالم ولتجنب الاعتماد على مصدر واحد للطاقة في الحياة وبعد تجارب عدة خاضها أظهرت خطورة الاعتماد على مصدر واحد فإنه بدأ يتجه نحو مصادر جديدة للطاقة، وتبرز في هذا المجال أوروبا بشكل قوي، إذ تسعى إلى البحث عن طرق أخرى لاستخراج مصادر طاقة بديلة تعرف بالطاقة الخضراء.