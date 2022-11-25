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درع السيليكون.. كيف استطاعت تايوان تحويل أشباه المواصلات إلى سلاح دفاعي لها؟
سلط فيلم “درع السيليكون” الذي بثته الجزيرة في (2022/11/25) الضوء على قدرات تايوان الكبيرة في صناعة أشباه الموصلات، أو رقائق السيليكون الدقيقة المستخدمة في التقنيات المدنية والعسكرية الرئيسية.
والتي تعتبر بمثابة دماغ جميع الأجهزة الإلكترونية من حواسيب وهواتف وسيارات ومعدات طبية وغيرها.
وتنتج تايوان نحو 20% من أشباه المواصلات حول العالم، كما تسيطر على 60% من سوق صناعة الرقائق حول العالم، وتشتهر بإنتاج الأجهزة الإلكترونية الفائقة التعقيد. وتنصع تايوان مع الصين أكثر من نصف الأجهزة الإلكترونية على كوكب الأرض.
25/11/2022