تصفية الاستعمار (الجزء الثاني)

توالت العمليات المسلحة في مواجهة الاستيطان والوجود العسكري الفرنسي بالهند الصينية وبأفريقيا وبعض الدول العربية الشرق أوسطية وغيرها من مناطق النفوذ الاستعماري الفرنسي.

تغيرت القيادات العسكرية وتوالت الخطط السياسية لاحتواء الأوضاع، لكن مسيرة تصفية الاستعمار لم تتوقف. قاد شارل ديغول محاولات أخيرة للحفاظ على الوجود الفرنسي ولم يجد بدا من الانسحاب. غادرت فرنسا مستعمراتها لكنها أبقت على الوجود والنفوذ على المستويين السياسي والاقتصادي، مما سمح لها باستغلال ثروات البلدان المستقلة حديثا ورهن مستقبلها بالتبعية لباريس.