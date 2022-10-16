تصفية الاستعمار (1).. عندما تنكرت فرنسا لحرية الشعوب

خلال الحرب العالمية الثانية، استعانت فرنسا بأبناء مستعمراتها للدفاع عنها وجندتهم كمحاربين لتحريرها من الاحتلال النازي.

كانت مساهمة مقاتلي الدول المستعمَرة حاسمة في المعارك وكان الوعد الفرنسي هو تمكين هذه الدول من استقلالها. أخلف المستعمِر وعوده بل زاد من وحشية قمعه لمطالب القوى الوطنية المنادية للاستقلال حدّ منعها من الاحتفال بالنصر إلا باسم فرنسا. انطلقت شرارة المقاومة المسلحة إيذانا بأفول "الإمبراطورية" الاستعمارية الفرنسية، وهي الشرارة التي ووجهت بوحشية وعنف كبيرين.