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"سيد الفوضى".. كيف دمر بشار الأسد سوريا ليبقى في الحكم؟

عرض فيلم “سيد الفوضى” -الذي بث بتاريخ (2021/7/25)- المعادلة التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ “إما أنا أو الفوضى” و “بشار أو تنظيم الدولة”.
25/7/2021
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46:37
(الجزيرة)

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48:22
(الجزيرة)

بعد انتهاء سباق الرئاسة.. هل تتغير ملامح إيران الخارجية؟

14:57
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