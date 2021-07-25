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من برنامج: برامج متفرقة "سيد الفوضى".. كيف دمر بشار الأسد سوريا ليبقى في الحكم؟

عرض فيلم “سيد الفوضى” -الذي بث بتاريخ (2021/7/25)- المعادلة التي أقرها رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ “إما أنا أو الفوضى” و “بشار أو تنظيم الدولة”.

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