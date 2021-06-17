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14:57
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بعد انتهاء سباق الرئاسة.. هل تتغير ملامح إيران الخارجية؟
رصد الفيلم الوثائقي “إيران وسباق الرئاسة” تصدر الانتخابات الإيرانية الرئاسية مشهدا محوريا على المستويين المحلي والدولي؛ إذ يستعد الناخبون للاستحقاق الرئاسي في توقيت بالغ الأهمية للبلاد.
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17/6/2021
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