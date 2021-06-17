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بعد انتهاء سباق الرئاسة.. هل تتغير ملامح إيران الخارجية؟

رصد الفيلم الوثائقي “إيران وسباق الرئاسة” تصدر الانتخابات الإيرانية الرئاسية مشهدا محوريا على المستويين المحلي والدولي؛ إذ يستعد الناخبون للاستحقاق الرئاسي في توقيت بالغ الأهمية للبلاد.
17/6/2021
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50:11
(الجزيرة)

هجوم مخطط له.. فيلم "ليلة اقتحام الكونغرس" يكشف التفاصيل الكاملة لأحداث 6 يناير

44:35
(الجزيرة)

الطب الدقيق.. ثورة طبية يحدثها مركز "سدرة" تحمي أطفالك وتعالج الحالات المستعصية

24:00
(الجزيرة)

بالصور والشهادات الحية.. فيلم "اليمن رغم الحرب" يوثق ويلات القتال ومحاولات بناء الوطن

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