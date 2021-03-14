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44:35
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هجوم مخطط له.. فيلم "ليلة اقتحام الكونغرس" يكشف التفاصيل الكاملة لأحداث 6 يناير
بحث فيلم “ليلة اقتحام الكونغرس” (2021/3/7) في أحداث 6 يناير بأميركا، حيث تم اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات.
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14/3/2021
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آخر تحديث: 15/3/2021
12:25 AM (مكة المكرمة)
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