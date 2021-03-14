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من برنامج: برامج متفرقة

هجوم مخطط له.. فيلم "ليلة اقتحام الكونغرس" يكشف التفاصيل الكاملة لأحداث 6 يناير

بحث فيلم “ليلة اقتحام الكونغرس” (2021/3/7) في أحداث 6 يناير بأميركا، حيث تم اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات.
14/3/2021-|آخر تحديث: 15/3/202112:25 AM (مكة المكرمة)
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24:00
(الجزيرة)

بالصور والشهادات الحية.. فيلم "اليمن رغم الحرب" يوثق ويلات القتال ومحاولات بناء الوطن

41:29
(الجزيرة)

الجيش التونسي استثناء.. ماذا فعلت الجيوش العربية بربيع بلادها؟

49:52
(الجزيرة)

الوجه الآخر لأوروبا.. شهادات حصرية للاعتداء على المسلمين وتجنيدهم مع الجماعات الإرهابية

52:20
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