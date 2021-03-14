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من برنامج: برامج متفرقة هجوم مخطط له.. فيلم "ليلة اقتحام الكونغرس" يكشف التفاصيل الكاملة لأحداث 6 يناير

بحث فيلم “ليلة اقتحام الكونغرس” (2021/3/7) في أحداث 6 يناير بأميركا، حيث تم اقتحام الكابيتول من قبل أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عندما اجتمع المشرعون للتصديق على نتائج الانتخابات.

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