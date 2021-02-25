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من برنامج: برامج متفرقة

الطب الدقيق.. ثورة طبية يحدثها مركز "سدرة" تحمي أطفالك وتعالج الحالات المستعصية

ماذا إن تمكنا من قراءة جسد الإنسان بشكل أدق؟ هل يمكن للبشر الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة التي تعصف بالعالم؟ أسئلة سعى فيلم “كتاب الحياة.. الطب الدقيق” للإجابة عنها.
25/2/2021
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برامج متفرقة
(الجزيرة)

بالصور والشهادات الحية.. فيلم "اليمن رغم الحرب" يوثق ويلات القتال ومحاولات بناء الوطن

41:29
(الجزيرة)

الجيش التونسي استثناء.. ماذا فعلت الجيوش العربية بربيع بلادها؟

49:52
(الجزيرة)

الوجه الآخر لأوروبا.. شهادات حصرية للاعتداء على المسلمين وتجنيدهم مع الجماعات الإرهابية

52:20
(الجزيرة)

ما لا تعرفه عن عمان.. كانت تضم الإمارات وهي أقدم دولة في المنطقة

48:08
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المزيد من حلقات برنامج:
برامج متفرقة
(الجزيرة)

بالصور والشهادات الحية.. فيلم "اليمن رغم الحرب" يوثق ويلات القتال ومحاولات بناء الوطن

41:29
(الجزيرة)

الجيش التونسي استثناء.. ماذا فعلت الجيوش العربية بربيع بلادها؟

49:52
(الجزيرة)

الوجه الآخر لأوروبا.. شهادات حصرية للاعتداء على المسلمين وتجنيدهم مع الجماعات الإرهابية

52:20
(الجزيرة)

ما لا تعرفه عن عمان.. كانت تضم الإمارات وهي أقدم دولة في المنطقة

48:08
شاهد المزيد
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