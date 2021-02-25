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الطب الدقيق.. ثورة طبية يحدثها مركز "سدرة" تحمي أطفالك وتعالج الحالات المستعصية
ماذا إن تمكنا من قراءة جسد الإنسان بشكل أدق؟ هل يمكن للبشر الاستعداد لمواجهة الأوبئة الجديدة التي تعصف بالعالم؟ أسئلة سعى فيلم “كتاب الحياة.. الطب الدقيق” للإجابة عنها.
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25/2/2021
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