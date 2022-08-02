أقر بتبعيته للإمارات.. تعيين رأفت الثقلي محافظا لسقطرى يثير غضب منصات التواصل اليمنية

أثارت قرارات قيادة المجلس الرئاسي اليمني بتعيين محافظين جدد لمحافظات جنوبية جدلا في المنصات اليمنية، خصوصا قرار تعيين رأفت الثقلي القيادي في المجلس الانتقالي والمدعوم إماراتيا محافظا لأرخبيل سقطرى.

ورصدت النشرة التفاعلية- نشرتكم (2022/8/2) القرار الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ عبر حسابها على تويتر والتفاعلات حوله، حيث نشرت الوكالة "صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 2022 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الأخ رأفت علي إبراهيم الثقلي محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى".

وقد شهدت منصات التواصل في اليمن جدلا واسعا مع صدور قرار تعيين الثقلي محافظا لسقطرى، وتباينت الآراء بين المغردين، فمنهم من عبروا عن غضبهم من القرار، وقالوا إن التغييرات الأخيرة تزيد نفوذ المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا والسيطرة على جزيرة سقطرى التي تشهد العديد من المظاهرات الرافضة للوجود الإماراتي.

في المقابل، رحب آخرون بهذا القرار، واعتبروا أنه يخدم تطلعات أبناء محافظة سقطرى، حسب قولهم.

وقد أعاد مغردون تداول مقطع فيديو لرأفت الثقلي المحافظ الجديد لسقطرى وهو يؤكد تبعية المجلس الانتقالي لدولة الإمارات.

معارضون ومؤيدون

بدوره، يرى رئيس منتدى السلام ووقف الحرب في اليمن عادل الحسني أن الإمارات تبرز الثقلي بديلا عن القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك، فقال "الإمارات تنهي دور المدعو هاني بن بريك وتمنعه من ممارسة العمل السياسي، بل وتمنعه من السفر خارج الإمارات، وتختار بدلا عنه رأفت الثقلي محافظ سقطرى الجديد، وهما من نفس المدرسة".

واتهم صلاح الحزمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني ببيع الأرخبيل، فكتب "الرئيس رشاد العليمي يعين رأفت علي إبراهيم الثقلي الذي يحمل الجنسية الإماراتية محافظا لمحافظة أرخبيل سقطرى، الثقلي معروف بأنه أحد رجال الإمارات في الأرخبيل، يعني بيع بطريقة رسمية رئاسية".

من جهته، يعتقد عادل القطيبي أن الإمارات باتت المتحكم الرئيسي في سقطرى، فكتب "اليوم الإمارات أصبحت هي المتحكم الحقيقي في سقطرى بعد تعيين رأفت الثقلي محافظا لها".

أما مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي فيرى أن الثقلي سيمنح صلاحيات أكبر للإمارات في سقطرى، فغرد "نستطيع القول إن محافظة سقطرى تم تسليمها بشكل رسمي لدولة الإمارات بعد قرار تعيين شخصية تعلن بشكل رسمي أنها تابعة لدولة الإمارات، وسيستخدم الصلاحيات الممنوحة له لخدمة الإمارات، وكل ما لم تستطع دولة الإمارات الحصول عليه سابقا ستحصل عليه من المحافظ الجديد".

في المقابل، رد المغرد محمد على تغريدة الرحبي، ويرى في القرار أنه تمكين لأبناء المحافظة، فقال "نستطيع القول إن محافظة سقطرى تم تسليمها بشكل كامل إلى أهلها وأبنائها المخلصين الأوفياء بعد قرار تعيين المهندس رأفت الثقلي".