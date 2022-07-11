إسرائيل تحتفي بالسائحة المليون هذا العام.. ما علاقة الإمارات وكيف ردت المنصات؟

أعاد احتفاء حسابات إسرائيلية رسمية بوصول السائحة رقم المليون إلى تل أبيب خلال العام الجاري، والتي تحمل الجنسية الإماراتية بحسبها، ملف التطبيع الإماراتي الإسرائيلي إلى الواجهة.

ورصدت النشرة التفاعلية- نشرتكم (2022/7/11) تغريدة للسفير الإسرائيلي في الإمارات أمير حايك علق فيها على وصول السائحة إلى تل أبيب قائلاً عبر حسابه الرسمي "السائح المليون إلى إسرائيل هذا العام: مواطنة إماراتية".

وقد نشر حساب إسرائيل بالعربية التابع للخارجية ما قال إنه تكريم للسائحة فكتب "تكريم السائحة المليون التي وصلت إلى إسرائيل عام 2022 وهي مواطنة إماراتية استقبلها بكل حفاوة وزير السياحة يوئيل رزبوزوف في مطار بن غوريون الدولي وهي تشيد بحسن الضيافة".

وأرفق الحساب الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر تكريم الوزير للسائحة بليندا دي مارسيلو في مطار بن غوريون.

وقد لقي هذا المقطع ردود فعل عديدة على المنصات العربية، حيث تساءل علي مراد "أنا متلخبط جداً! بليندا دي مارسيلو إزاي مواطنة من الإمارات؟ الست بتتكلم وكأنها فعلاً إماراتية وبتقول بلدي الإمارات؟ وبتمجد في إسرائيل؟؟ وهل اختيارها كان صدفة؟ ولا الموضوع من وراه عدة رسائل خفية؟ هل لدى أي منكم تفسير لما يجري؟".

فيما أبدى عمر استعداده على تقديم المساعدة للسفير الإسرائيلي بالإمارات لمعرفة ما إذا كانت السائحة مواطنة إماراتية أم مقيمة هناك فغرد "هل أنت جاد؟ أنت سفير إسرائيلي في الإمارات ولا تعلم أنها قد تكون مقيمة ولكن بالطبع ليست مواطنة إماراتية؟ بإمكاني مد يد المساعدة إذا كنت بحاجة إلى مترجم عربي قبل نشر مثل هذه الأشياء المتعلقة بالإمارات".

وشكك أصيل في جنسية السائحة والرقم المذكور فقال "والله ما درينا وش نصدق أكثر (كونها مواطنة خليجية أو أن العدد فعلاً مليون سائح)؟! الكذب والتزوير ماركة مسجلة".

في حين اتهم المغرد خالد الإسرائيليين بالكذب فغرد "ولا مليون ولا خرابيط لكن سادة الخداع في تاريخ البشرية قاطبة محترفون باللعب الإعلامي".