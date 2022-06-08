راهبة هندوسية تصف الجمعة "بيوم الإرهاب".. ومغردون يطالبون بسجنها

ظهرت في الهند قضايا وتصريحات جديدة مرتبطة بحملة الإساءة لمقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعدها البعض امتدادا لحالة العنصرية ضد المسلمين في الهند.

ورصدت نشرة الثامنة-نشرتكم بتاريخ (2022/6/8) مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ظهرت فيه ناشطة هندوسية تدعى بوجا شكون باندي تصف فيه يوم الجمعة "بيوم الإرهاب"، قائلة إن الصلاة الهندوسية يجب أن تكون صلاة رسمية لهذا اليوم، في إطار اتهامها المسلمين بالقيام بأعمال إرهابية في هذا اليوم.

وكانت الناشطة تشير إلى المواجهات بين متظاهرين مسلمين والشرطة الهندية خلال احتجاجات مدينة كانبور الأسبوع الماضي.

بدورها، وجهت شرطة ولاية أوتار براديش في مدينة كانبور اتهامات رسمية للناشطة بإثارة الفوضى ومحاولة نشر الفتنة، خاصة أنها كانت لديها تصريحات سابقة عُدّت مسيئة للرسول عليه الصلاة والسلام.

وسبق لهذه الراهبة الهندوسية أن أثارت غضب المسلمين، واتُهمت رسميا بأنها وجهت بالتحريض ضد المسلمين في الهند بعد مطالبتها بحمل السلاح ضدهم.

وتساءل الناشط ميغاند عن أسباب دعوة مثل هؤلاء الأشخاص للمؤتمرات: "ما نوع النقاش الذي يخوضه منظمو المؤتمرات والفعاليات عندما يدعون مثل هؤلاء للتحدث والإدلاء بالآراء؟"

في حين اتهمت الناشطة ريا الحزب الحاكم بالسماح لما وصفتهم "بالغوغاء" بالإدلاء بالتصريحات، فقالت "لدينا هنا تصريح آخر مثل تصريح المتحدثة باسم بهارتيا جاناتا، ولا يزال الحزب يمنح الفرصة لهؤلاء الغوغاء المثيرين للشفقة لكي يقوموا بتشويه سمعة الهند في العالم".

بدورها، طالبت دوساي كابي بسجن المحرضين فكتبت "هؤلاء الأشخاص يستحقون السجن. يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تحقيق العدالة. كل يوم نسمع هذه الترهات. لا أستطيع حتى أن أستوعب كيف يشعر المسلمون. هذه إهانة لنا كمجتمع ديمقراطي!"