اعتز بانتمائه للإمارات وأن بن زايد رئيسه.. المنصات اللبنانية تنقسم حول راغب علامة

أثارت تصريحات للفنان اللبناني راغب علامة ضجة على منصات التواصل، بعد أن عبّر عن اعتزازه بالانتماء إلى الإمارات وفخره برئيسها محمد بن زايد.

ورصدت نشرتكم (2022/6/27) التفاعل مع مقطع الفيديو المنتشر للفنان، والوسم الذي يحمل اسم "راغب علامة"، حيث انقسم المغردون بين مؤيد له وآخرون يرون في تصريحاته انتقاصا وإهانة لبلده الأم لبنان.

وقال راغب علامة في الفيديو بعد أن تم سؤاله عن صحة حصوله على الجنسية الإماراتية؛ إنه يفتخر بالجواز الإماراتي، وأن يكون رئيسه محمد بن زايد، وأن يسكن في مدينة حاكمها شخص طموح مثل محمد بن راشد، كما انتقد الفنان اللبناني الطبقة الحاكمة في لبنان.

وتعليقا على مقطع الفيديو، اتهم جو فرنجية الفنان راغب علامة بالانقلاب على لبنان، فغرّد "فيروز وصباح ووديع الصافي وملحم بركات عاشوا الحرب وانهيار ودمار لبنان، ضلّوا يغنّوا للبنان وكانوا الصورة الحلوة تبعه، راغب علامة من الفنانين يلي استفادوا من النظام اللبناني وقياداته، وقت انهار انقلب".

في المقابل، ترى هالة حداد أن من حق راغب أن يختار جنسيته كحقه في اختيار أغانيه، فكتبت "ليه هالحملة العنيفة على صاحب الأغاني الرومنسية راغب علامة. من الآخر: يحق لراغب وغيره يختار جنسيته وباسبوره مثل ما بيختار أغانيه".