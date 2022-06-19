زوبعة من الاحتجاجات وإضرام النار في القطارات.. لماذا ثار الهنود ضد حكومة مودي؟

برز وسم #درب_النار في الهند وتفاعل رواد مواقع التواصل معه، كما أثار زوبعة من الاحتجاجات بعد قرار الحكومة تغيير نظام التجنيد إلى نظام جديد سمي “درب النار”، فما قصة مخطط التجنيد الجديد؟

وتابعت النشرة التفاعلية (2022/6/19) تفاعل المغردين عبر وسم #درب_النار الذي عبروا من خلاله عن غضبهم من قرار حكومة مودي، لأنه يهدف إلى خفض متوسط سن الأفراد في التجنيد وخفض الإنفاق على معاشات التقاعد، بحسب تفسيرهم.

وتساءل آخرون عما إذا كانت الحكومة الهندية ستهدم منازل المحتجين على غرار بيوت المحتجين المسلمين، بحسب تعبيرهم.

وقد أشعل القرار الخاص بالتجنيد العسكري في الهند حالة من الغضب والاحتجاجات في الشارع الهندي شهدت حرقا للقطارات واشتباكات بين المحتجين ورجال الشرطة.

ومن التفاعلات التي دونها رواد مواقع التواصل قالت المغردة هانديكا "مخطط "درب النار" لم يتم من قبل الحكومة، بل من قبل الجيش الهندي، لذا فإن معارضة هذه الخطة تعني معارضة الجيش الهندي".

وكتب الناشط نافينفي في تغريدة له "سيواجه المتظاهرون المشاركون في إثارة الشغب مشاكل في التوظيف، ولن يستطيعوا الحصول على أي وظائف حكومية، التهم الموجهة يمكن أن تؤدي بهم إلى السجن مدى الحياة".

بدوره، تساءل الناشط سلمان قائلا "هل ستهدم الحكومة الهندية بيوت هؤلاء المحتجين، أم أن هدم البيوت خاص بالمحتجين المسلمين فقط؟!".