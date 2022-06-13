أنقذوه من بيع منزله.. احتفاء في المنصات العراقية بعد استكمال مبلغ لعلاج "طفل الناصرية"

تضافر أهالي مدينة الناصرية العراقية لجمع المبلغ المطلوب لعلاج الطفل محمد صادق، الذي يحتاج لعملية جراحية في الرئة تقدر تكلفتها بأكثر من 100 مليون دينار عراقي (70 ألف دولار أميركي).

ورصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2022/6/13) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي على وسم "طفل الناصرية"، بعد انطلاق حملة التبرع لمحمد، وبفضلها نجت عائلة الطفل من بيع بيتها الوحيد من أجل توفير ثمن علاجه، بالإضافة إلى تداول مقاطع فيديو تظهر عملية جمع المبلغ من قبل أهالي المدينة.

ولاقت الحملة احتفاء وصدى واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي، وأشاد العديد من رواد المنصات بهذه الحملة عبر نشر مقاطع فيديو تحدثوا فيها عن الحملة.

وتعليقا على حملة التبرعات، شكر عادل كنو أهالي الناصرية فغرد "هذا الطفل من الناصرية يعاني من عجز في الرئتين وهو بحاجه إلى زراعة في الهند، ومبلغ العملية 100 مليون دينار عراقي، وهو من عائلة فقيرة، شباب الناصرية ومتظاهروها قاموا بحملة جمع تبرعات وخلال يومين تم جمع 115 مليون دينار، شكرا شباب الناصرية، الناصرية عاصمة التكافل".

وتعهد الشيخ سيف العبيدي بأن البيت لن يباع، وسيتم تدبر مبلغ العملية فقال "والنعم من الغيرة العراقية شكرا لأهلنا في الناصرية على هذه الإنسانية وعلى هذه المبادرة الجميلة، أبشر يا محمد صادق ما ينباع البيت".

في حين عبر حسن السيد عن فرحته الكبيرة بالحملة فكتب "والله إن العين لتدمع فرحا لمواقف العراقيين الغيارى، فلا عجب من أهلنا أهل الناصرية الكرماء سلام لكل عراقي أصيل".

بدوره يرى حيدر أن حملة التبرعات خير دليل على تكافل أهل الناصرية فقال "لمن أراد أن يعرف الناصرية وأهلها الكرام، هاي الناصرية وهاي غيرة أهله من سمعوا مناشدة عائلة الطفل محمد صادق الذي يعاني من فشل رئوي ويحتاج إلى زراعة رئة وكلفة العملية مئة مليون دينار عراقي قاموا بجمع مبلغ 215 مليون خلال يومين كفو يتبع كفو بعدد نفوس أهل الناصرية الغيارى".