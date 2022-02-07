بعد أدائه المبهر في نهائي أمم أفريقيا.. أبو جبل يتصدر المنصات المصرية والعربية

أشادت منصات التواصل المصرية والعربية بحارس مرمى المنتخب المصري محمد أبو جبل بعد الأداء الذي قدمه في نهائي كأس أمم أفريقيا أمام السنغال.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/7) التفاعل في المنصات مع وسم "أبو جبل"، حيث أشاد المغردون بالحارس المصري، خصوصا بعد تصديه لركلة جزاء سددها النجم السنغالي ساديو ماني، وكرات خطيرة عدة تناوب عليها لاعبو السنغال رغم خسارة مصر المباراة النهائية.

كما شغلت قارورة ماء الحارس المصري رواد المنصات بعد أن ألصق عليها ورقة تشير إلى أماكن تسديد لاعبي السنغال ضربات الجزاء.

وتعليقا على أداء أبو جبل كتب حسين "حارس منتخب مصر عمره 33 راح البطولة وهو احتياطي وبدون خبرة دولية، يعني صعب يأخذ فرصة في بطولة بحجم أمم أفريقيا، وفجأة يصاب الحارس الأساسي ويلعب ويكون السبب لوصول مصر للنهائي وأفضل وأهم لاعب في الفريق، الفرصة تتأخر بس أهم شيء تكون مستعدا لها".

فيما وجه عبد العزيز عودة التحية لحارس المنتخب ووصفه بالبطل، فقال "أبو جبل، تحية لهذا البطل الهمام الذي تصدى لهجمات السنغال، فكان كاسمه جبلا لا يتزحزح".

بدوره، منح محمد علوي الحارس المصري شرف إبقاء مصر للنهائي، فغرد "فعلا أبو جبل هو اللي أبقى الفريق المصري في المقابلة، مصر فريق قوي ولكن السنغال متكامل، ولاعبوه تقنيون وذوو بنيات عالية".