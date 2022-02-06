أنقذوا الطفل فواز القطيفان.. مناشدات وغضب على المنصات بعد تعرض طفل سوري للتعذيب على يد خاطفيه

أثارت قضية الطفل السوري المختطف فواز القطيفان تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي العربية، بعد أن نشرت العصابة التي اختطفته مقاطع له وهو يتعرض للضرب والتعذيب، وطالبت أهله بفدية مالية.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/6) التفاعل مع قضية الطفل فواز عبر حملة تحمل وسم "أنقذوا الطفل فواز القطيفان" عبّر من خلالها النشطاء عن تعاطفهم مع الطفل وذويه، وطالبوا بالعمل على العثور عليه، وشددوا على ضرورة تحرك الجهات المعنية بشكل سريع والعمل على تحريره من قبضة خاطفيه.

كما طالبت الحملة بإنقاذ فواز وسنّ قوانين صارمة تجرم مثل هذه القضايا، بدوره شكر الفنان السوري عبد الحكيم قطيفان المتعاطفين مع قضية الطفل فواز المختطف بمدينة درعا، ووجه رسالة للسوريين بأن العائلة لم تطلب من أحد جمع أي مبلغ من المال حتى الآن، مؤكدا أن الأسرة ستنهي معاناته خلال الأيام القادمة.

واتهمت الناشطة نادرين العبد الله ما سمتها عصابة جلادي الأسد بالوقوف خلف اختطاف فواز، فقالت "عصابة جلادي الأسد التي دمرت البلد ونهبت خيراتها، مستمرة في سحب أموال الناس بأبشع الطرق، في كل مرة يظهر أمامي فيديو الطفل فواز يتوقف عقلي من قساوة المشهد، إذا كنا نحن هكذا، فكيف حال أسرته، هو ينادي باسمك يا الله "مشان الله لا تضربوني" كن عونا له يا الله".

بدوره أكد الناشط خلف محمد أن التضامن مع الطفل فواز جزء من التضامن مع الطفل ريان لأن الإنسانية واحدة، فكتب "أنقذوا الطفل فواز القطيفان بين الشرق والغرب الإنسانية واحدة، وبراءة الطفولة لا تختلف، بينما يتعاطف العالم العربي مع الطفل ريان بأروع صور الإنسانية، يأتينا مقطع مرعب لطفل سوري يجلد بكل دم بارد من قبل خاطفيه ومع كل جلدة تجلد قلوبنا قهرا عليه قلوبنا تحترق عليهم".

فيما طالب وسيم الحباشنة بوقف نشر الفيديو للحفاظ على مشاعر أهله، فغرد "عشان الله محدا ينشر فيديو الطفل تبع فواز؛ أحنا مش قادرين نكمل الفيديو كيف أمه أو ابوه أو أخوانه ومحبيه؛ ما في سبب بخليكم تنشروا هيك فيديو مؤلم لطفل بري؛ أهله مثلكم يستخدموا مواقع تواصل وحسوا بشعورهم".

وتساءل الإعلامي بندر عطيف عن دور منظمات حقوق الإنسان في هذه القضية، فقال "أين هي منظمات حقوق الإنسان الدولية العاجزة عن قضية الطفل السوري فواز قطيفان؟ وكأنها لا ترى الفيديو الإجرامي الذي نشرته العصابة التي اختطفته وهي تقوم بتعذيبه لإجبار ذويه على دفع فدية مالية لإطلاقه! هل العالم عاجز عن محاسبة هذه الميليشيات الإرهاببة؟".