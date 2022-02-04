"الحجاب حقنا" و"قاطع إيه بي سي".. جدل لباس المسلمات يتصدر المنصات في الهند ولبنان

تصدرت حملة “الحجاب حقنا” حديث رواد منصات التواصل الاجتماعي في الهند بعد قرار منع المحجبات من دخول صفوف الدراسة ببعض المناطق، وفي لبنان تصدر وسم “قاطع إيه بي سي” (ABC) قائمة التداول بسبب الحجاب أيضا.

فقد صرح وزير الداخلية في ولاية كارناتاكا (جنوبي الهند) أراغا جنانيندرا بأنه يجب إبعاد الدين عن التعليم، ومنع الطالبات من ارتداء الحجاب في المدارس.

ونشب جدل كبير في الولاية حول ارتداء المسلمات الحجاب في المؤسسات التعليمية، وأطلق وسم (هاشتاغ) "الحجاب حقنا" للتضامن مع الطالبات المحجبات اللاتي تضررن من قرار المنع من دخول صفوف الدراسة بسبب الحجاب، وطالب ناشطون السلطات الهندية بتغيير رأيها.

ومن التغريدات والتعليقات التي رصدتها "نشرة الثامنةـ نشرتكم" (2022/2/4) ما كتبه السياسي الهندي سانديب سوراف في تغريدة، حيث قال "توقفوا عن التمييز ضد الفتيات في ارتداء الحجاب، عليكم ضمان الحق في الدين، والحق في الاستقلال والتعليم للمرأة الذي يكفله الدستور، يجب معاقبة إدارة كلية أودوبي الحكومية وكلية كوندابورا الحكومية، تضامنوا مع حركة الحجاب حقنا".

وكتبت المغردة ريم سليم مستنكرة الأمر "كل الناس أحرار في لبسهم إلا المحجبات طبعا.. عالم تافه هذا الذي يعادي قماشا".

كما غرد الكاتب حذيفة عزام بالقول إن "نزع الحجاب بات شرطا لدخول الحرم الجامعي ومباني الكليات وأداء الامتحانات في الهند.. اخلعي حجابك أو لا مستقبل لك.. تجملي بالحجاب توصد دونك الأبواب واخلعيه تيسر لك الأسباب!! اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك فأبرم لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك".

دعوة للمقاطعة في لبنان

وفي لبنان، تصدر وسم "قاطع إيه بي سي" (ABC) قائمة التداول على تويتر، حيث دعا من خلاله مغردون إلى مقاطعة أحد أكبر المجمعات التجارية في بيروت الشرقية بعد استبعاده إحدى الموظفات لارتدائها الحجاب.

وعبر ناشطون عن استهجانهم واستيائهم من القرار، واعتبر مغردون أنه عنصري حيال المسلمين، مشددين على "وجوب احترام معتقدات وقيم الآخرين".

الناشط رائد الحاج قال "من يومين كان يوم الحجاب في العالم وكانت مناسبة لتكريم المحجبات.. أراد بعض المرضى بلبنان جعلها مناسبة لطرد محجبة.. إذا أحببتم أن تشتغل المحجبة عندكم ليس مشكل حرية، ونحن لا نريد عائلاتنا تشتري منكم وانتهى".

وكتبت صباح سعد "الأمر لا يتوقف على المجمع التجاري "إيه بي سي"، فكل ما أنزل إلى لبنان كنت أعاني من انتقائية الأماكن لأني محجبة".

أما الناشطة سحر الأطرش فتساءلت "بأي كوكب تعيش إدارة إيه بي سي، من الذي انخدش نظره من رؤية موظفة محجبة؟ منذ متى صار لبنان بلد ممنوع فيه المظاهر الدينية (إذا اعتبروا الحجاب "إكسسوارا" دينيا)؟ وأضافت أن "العنصرية في هذا البلد فاقت الوصف".