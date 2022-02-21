استذكروا أغانيه وطفولتهم.. حزن في المنصات العربية على وفاة المغني سامي كلارك

خيم الحزن على المنصات العربية بعد وفاة الفنان والموسيقار اللبناني سامي كلارك الذي يرتبط صوته لدى كثير من المغردين بأغاني شارات الرسوم المتحركة.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/21) تفاعل رواد المنصات التواصل الاجتماعي عبر وسم "سامي كلارك" الذي تصدر قائمة الأعلى تفاعلا في دول عربية عدة، واستحضر من خلاله ناشطون أعمالا له حفرت في ذاكرتهم، أبرزها أغنية "غريندايزر" التي حظيت بشهرة واسعة.

ووصف محبو الراحل صوته بـ "الأوبرالي"، وشكروه على رفع اسم لبنان في المهرجانات العالمية والدولية، مؤكدين أن فنه سيبقى خالدًا على مر الأجيال. واشتهر كلارك بالغناء بلغات عدة، ومن أبرزها الفرنسية والإيطالية والألمانية وغيرها، وأبدع بدمجها مع اللغة العربية.

واقترن اسم سامي كلارك بالمسلسل الكرتوني الشهير "غريندايزر" الذي أحبه كثيرون، وتداولوا مقاطع من أغنية الشارة التي أداها الفنان اللبناني الراحل بصوته المميز، بالإضافة إلى أغنية أخرى نُقشت في أذهان جيل بأكمله، ومن كلماتها "ها نحن ذا.. على دروب كنزنا.. نسير معا.. وآمالنا تسير قبلنا".

واستذكر الناشط بول جاموس أغاني كلارك، في وداعه، فقال "من منا لم يشاهد الكرتون الأسطوري غريندايزر في طفولته، ومن منا لم يتعلق بهذه الأغنية الخالدة التي تعيدنا إلى الزمن الجميل والذكريات الجميلة التي لا تموت، بل تنبض بأرواحنا. هذه الأغنية عابرة للأجيال، ومهما كان عمرك سترددها بكل فرح، مستذكرا الطفل بداخلك. وداعًا سامي كلارك".

في حين يرى إياد الحمود أن أعمال كلارك خالدة في أذهان العرب، فغرد "وفاة الفنان اللبناني سامي كلارك الذي اشتهر بتقديم أغنية غريندايزر، وأصبح هذا العمل أحد أهم أعماله التي خلدت ذكراها في أذهان العرب".

بدورها، اعتبرت المغردة وردة الفنان الراحل ظاهرة لن تتكرر، فكتبت "كان محتفظا بجمال صوته، برغم تقدم سنه. أداء متقن باللغة العربية الفصحى من الصعب أن يتكرر".

وعبرت ريما عن شكرها لمن أثروا طفولتها، فقالت "يا الله، أيام طفولتنا حلوة! كنا نتابع مسلسلات أطفال من الأدب العالمي؛ قيمة أخلاقية ولغة عربية: غريندايزر، جزيرة الكنز، فلونة، هايدي، ريمي، عدنان ولينا، بسمة وعبده، زينة ونحول، سالي. ما كان في أي شخصيات شاذة، أغاني شارات المسلسلات كانت حلوة ومعبرة. شكرا للذين احترموا طفولتنا وأثروها، رحمه الله".

واكتفى سلمان بالإشارة إلى صوت كلارك العظيم، فكتب "رحل هذا الصوت العظيم، تاركا لنا ذكريات أيام الطفولة الجميلة".