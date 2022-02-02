بسبب موقفيهما من التطبيع.. النشطاء يشيدون بفنانة فلسطينية ومخترعة كويتية وينددون بمواقف الإمارات

برز وسم “أحرار ضد التطبيع” بالأردن ضمن حملة رافضة لتصاعد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وشهد تفاعلا واسعا خاصة بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي للإمارات ومساجدها، ومعرض إكسبو دبي.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/2) التفاعل مع الحملة حيث عبر ناشطون عبر الوسم على ضرورة المقاطعة الاقتصادية والثقافية والسياسية للاحتلال. كما ثمنوا مواقف الشخصيات البارزة التي قاطعت الفعاليات التي تشهد مشاركة إسرائيلية في الإمارات أبرزها معرض إكسبو.

ورحب رواد منصات التواصل بقرار الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة التي رفضت إحياء عروض فنية حية في أكسبو دبي. وأعلنت أبو آمنة في منشور لها على إنستغرام قالت فيه "نوضّح لكم بأنّ امتناعنا عن قبول عروض فنيّة حيّة، نلقاكم من خلالها، رُغم التوّجّهات الكثيرة، والدّعوات التي نتلقّاها من قبل عدّة جهات رسميّة، منذ العامين الماضيين وحتّى يومنا هذا، لهوَ من باب المسؤوليّة الوطنيّة، وتحديداً، رفضنا المشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، والذّي تمادى في تجاهله لمشاعر وحقوق الشّعب الفلسطينيّ".

ووجه رأفت مرة تحية فكتب "تحية للفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة والمخترعة الكويتية جنان الشهاب لمقاطعتهما إكسبو دبي رفضا للتطبيع مع الكيان الصهيوني. رغم كل الضعف العربي هناك أصوات حرة وأصحاب مبادئ يرفضون الاحتلال ويقاومونه بالكلمة والموقف".

وطالب الناشط علاء حسون كل أبناء فلسطين باعتماد موقف أبو آمنة فغرد "موقف دلال أبو آمنة من الدعوات التي تتلقاها من الإمارات مشرف جداً ويمثل سقف المبادئ اللي ع الأقل احنا -أبناء الأرض المحتلة- لازم نلتزم فيه".

أما الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله -الذي غرد قبل يومين بعبارة "اليوم أنا فلسطيني" تزامنا مع زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات- فعاد اليوم ليغرد بالتالي "لا توجد بطولة في مقاطعة إسرائيل ولا خيانة في التطبيع مع إسرائيل. فمن أراد أن يطبع فليطبع ومن أراد أن يقاطع فليقاطع وكان الله غفورا رحيما".

ليرد عليه الناشط أحمد الكندري بأن التطبيع عار، وكتب "من يهن يسهل الهوان عليهِ، ما لجُرحٍ بميتٍ إيلامُ، التطبيع خيانة، ومقاطعة إسرائيل بطولة، أما التصفيق للكيان الصهيوني المجرم الذي اغتصب الأرض وقتل الأبرياء والاحتفاء به فهو عارٌ ولا ريب".

وطالب خالد آل مسعود الكاتب الإماراتي بترك الساحة وعدم انتقاص القضية، فقال "لا توجد بطولة في مقاطعة إسرائيل؟ يا عبد الخالق، أنت تخالف الدين والمنطق والعقل. أليس من البطولة أن تُحارب من يحتل أرضك المقدسة ولو كان ذلك اقتصاديًا؟ إن كنت عجزت عن دور البطولة.. فأترك الساحة لغيرك ولا تنتقص من القضية، الأبطال موجودون وسيبقون حتى يرث الله الأرض ومن عليها".

في المقابل، أكد الناشط حمد الحوسني على الحرية الكاملة في التطبيع أو رفضه فقال "نملك حرية التعبير الكاملة في رفض أو قبول التطبيع، ولكن نحن في الإمارات سعداء جدا بالتطبيع لأن قضية فلسطين تخص الشعب الفلسطيني فقط ولا تخصنا نحن في الإمارات. قضيتنا في الإمارات هي الإمارات وتقدمها وتطورها. ومن خلال التطبيع اكتشفنا أن الشعب الإسرائيلي محترم ولطيف".