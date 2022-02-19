بسبب اليوغا.. "زين للاتصالات" تسحب إعلانا أثار غضبا على منصات الكويت

اضطرت شركة “زين للاتصالات” في الكويت لسحب إعلان لها بعد أن أثار عاصفة من الغضب على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعمت فيه ممارسة اليوغا.

وقد نشرت "زين" في إعلانها مقطع فيديو يحتوي على لقطات لممارسة فتيات لليوغا مرفقًا بعبارة "بالحريات ما انتغشمر" (أي لا مزاح في مسائل الحريات)، مما جعله يتصدر قائمة الأعلى تفاعلا في البلاد. ومع الجدل الذي أثير على منصات التواصل، اضطرت الشركة إلى حذف إعلانها عبر حساباتها الرسمية.

وعبر وسم "الحريات_مانتغشمر" تفاعل رواد شبكات التواصل في الكويت مع الإعلان، حيث سادت حالة من الجدل والانقسام في المنصات الكويتية.

وطالب مغردون الشركة بتقديم اعتذار عن الإعلان الذي قدمته بسبب مخالفته للعادات والتقاليد في البلاد، بحسب تعبيرهم، في حين رأى آخرون أن الشركة لم تخالف العادات والتقاليد، وأضافوا أن "زين" سحبت الإعلان، استجابة للحملة، وهذه خطوة تحسب للشركة وليس عليها، بحسب تعبيرهم.

من التفاعلات التي رصدتها النشرة التفاعلية "نشرتكم" تحت وسم "بالحريات_مانتغشمر" تغريدة للمحامي حسن الحوتري، قال فيها "ما هو رابط اليوغا في تراث أو استقلال الكويت، لا بد أن يكون متضمنا ما بين حاضر وماض وتراث الأجداد، والأحداث اللي مرت الكويت فيها من قحط وأمراض، ومن ثم ازدهار وتنمية تخص المجتمع الكويتي. إعلان محتواه سيئ، وجزاهم الله خيرا مسحوه، وإن شاء الله يكون القادم أفضل".

أما هيا الجمعة، فكتبت "أقوى وأجمل دعاية لزين؛ دعاية تمثل الحرية اللي تعودنا عليها، الحرية الفطرية اللي ما تتعدى فيها على أي شخص ثان، المجتمع الكويتي مختلف ويجب على الكل تقبل هذا الاختلاف. خلاصة الحجي (الكلام): محد وصي على أحد (لا يحق لأحد أن يكون وصيا على أحد)، شكرا زين، وزين عالم جميل".

وكتب ماضي الخميس "زين أكبر شركة اتصالات في الكويت لها إسهامات وطنية اجتماعية كثيرة وكبيرة، أنتجت العديد من الأغاني الوطنية الهادفة الجميلة التي نتغنى بها سنوات طويلة. اجتهادهم الأخير في أغنية -تتفق أو تختلف مع رمزية بعض المشاهد- لا يقلل من مكانتها أو مساهماتها الكثيرة في مشاريع المسؤولية الاجتماعية".

أما مشاري بويابس فقال -بدوره- "قرار مجلس إدارة زين بحذف إعلان العيد الوطني الكويتي كان من باب اجتماعي بحت؛ حتى لا يتسبب الإعلان بتراشق بين التوجهات المختلفة. ولا ما في شركة تدفع تكاليف إعلان وتحذفه؛ لأن مجموعة معينة لديها اعتراض على جزئية -فيها أكثر من وجهة نظر- (وهذه) خطوة تحسب لهم لا عليهم".