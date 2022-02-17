معاناة ريان تتكرر في أفغانستان.. لحظات انتظار عصيبة بعد سقوط الطفل حيدر في بئر

تتواصل محاولات مستمرة لإنقاذ طفل أفغاني يبلغ من العمر 6 سنوات من بئر عميقة سقط فيها قبل أكثر من 48 ساعة بولاية زابل (جنوبي أفغانستان)، وعلق بعض رواد المنصات بأن معاناة الطفل المغربي ريان تتكرر مجددا.

وتابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2022/2/17) التعاطف الكبير الذي عبر عنه مستخدمو مواقع التواصل عبر وسم #الطفل_حيدر_الأفغاني بعد سقوطه في بئر لا يزال عالقا فيها، وسط جهود حثيثة لإنقاذه.

وقد بدأت السلطات المحلية في ولاية زابل منذ يومين عملية مكثفة لإنقاذ الطفل حيدر، بعد أن علق في بئر بعمق يصل إلى أكثر من 25 مترا، وقال مسؤول محلي للجزيرة إن الطفل حيدر لا يزال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة، وإن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل حتى هذه اللحظة، بعد أن تمكنت من الوصول إلى مسافة 10 أمتار تقريبا من الطفل.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن السلطات في العاصمة كابل أمرت بإرسال معدات حديثة إلى ولاية زابل لتكثيف جهود إنقاذ الطفل، كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مقاطع فيديو تظهر الطفل حيدر داخل البئر، وسط محاولات من فرق الإنقاذ للتواصل معه.

ومن التفاعلات بشأن قصة الطفل حيدر، قال الناشط محمد السعيدي "ما إن انتهت مأساة الطفل (ريان) جبر الله مصاب أبويه حتى لقينا القنوات التلفزيونية تبث مأساة أخرى لسقوط طفل آخر في أفغانستان، نسأل الله أن يخرجه سالما من البئر، السؤال: هل مرد هذا الإهمال من الأبوين صعوبة العيش ومشاغل الحياة اليومية؟ أم إهمال وتقصير يستدعيان المحاسبة؟".

وقالت المغردة دعاء الشيبيني "حد يفهمنا فيه إيه بجد، كذا حالة لسقوط أطفال في آبار، معقول صدفة!!! أول مرة نشوف حوادث بالطريقة دي وراء بعضها، بجد غريبة".

وقالت الناشطة حبيبة أحمد "إن شاء الله يخرج بسلامة، السرعة في الحفر والحذر ولا نشهد نفس المعاناة بإذن الله تعالى".

أما الناشط شكيب حكيمي فقال "أعانه الله وحفظه، وأعاده بأمان لأهله، وأن يكون تذكيرا للآخرين بالحرص على سلامة أبنائهم وحمايتهم من مصادر الخطر".