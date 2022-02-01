بعد وصفه بالمشخصاتي.. ما الذي حدث بين محمد صبحي وتركي آل الشيخ؟ وكيف تفاعلت المنصات؟

أثارت تغريدة للفنان المصري محمد صبحي على صفحته الرسمية عن السعودية جدلا في منصات التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ للرد عليه، وتطور الوضع وصولا إلى تدخل أمير سعودي في الردود.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/2/1) التفاعل في المنصات بعد السجال الذي أحدثه منشور صبحي، حيث برز وسما "صبحي" و"مشخصاتي" في الردود.

وكتب صبحي "السعودية دولة شقيقة، وطول عمرنا نتمنى ونحلم أن تكون بها صحوة فنية بعد فتره انغلاق طويلة، وكل ما أتمناه أن تراعي في المستقبل المحتوى، وأن تعطي الأولوية للفنانين السعوديين".

وأضاف في منشوره "رفضت 4 ملايين دولار مقابل عرض مسرحيه (خيبتنا) بموسم الرياض اعتراضا على العمل تحت شعار (ترفيه)، أكدت للمسؤولين عن موسم الرياض أنني مستعد لعرض مسرحيتي مجانا ولكن تحت شعار آخر غير الترفيه".

بدوره، رد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد على منشور صبحي بتغريدة جاء فيها "هل هناك عاقل يستطيع أن يشكك في ريادة مصر فنيا؟ الفن المصري أثر في وجدان كل الشعوب العربية، أم كلثوم أقامت حفلات في المغرب وتونس والسودان والكويت وقدمت فنا راقيا وعوملت بما تستحق من تقدير واحترام.. ولم يقل أحد إنها جاءت كـ(مرفهاتية)!!".

وزادت حدة الجدل بعد تغريدة لرئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ قال فيها "والله أنا أبي أعرف اللي عرض الملايين عليه نبي نكشف على قواه العقلية، عموما تراجع ولعها افتكروني في السكة بس جت غلط".

واتهم توفيق الخليفة في رده على تغريدة الأمير الفنان صبحي بالفشل فقال "أحترم رأيكم، الله يحييك ولكن في رأيي هو مجرد مدّع ولا يوجد عمل له وضع بصمة، ولم أسمع ناقدا أو محبا للفن وضعه في خانة أفضل 5 أسماء، متلازمة أنا مش مهرج والتي تصيب بعض الفشلة في مجال الكوميديا تسيطر عليه"، ليرد تركي آل الشيخ على توفيق بالقول "هو مشخصاتي يا أخ توفيق".

وتعليقا على ما حدث حذر خالد من إثارة الفتن بين مصر والسعودية، فغرد "يا تركي، شغل اللجان لاغتيال محمد صبحي معنويا ونفسيا مش هينجح ولا هنسمح بيه، قبل كده حاولت تخرب الرياضة في مصر والآن تريد تخريب الفن، لمصلحة مين ده كله؟ يا تركي، الشيء الوحيد اللي هتنجح فيه بالطريقة دي هو إثارة الفتنة بين مصر والسعودية".

ودافع عبد الله المحمد عن صبحي ووصفه بصاحب الرسالة، فقال "محمد صبحي، أنا شايف أن الفنان معاه حق في حتة مرفهاتي، طول عمرنا عارفين الفنان الكبير محمد صبحي مش بيطلع يضحك بيطلع برسالة، فأكيد مش هيكسر اللي بناه كله ويروح يبقى مرفهاتي، أظن لو لغيتوا هيئة الترفيه وخليتوها تبع الثقافة تبقى أحسن بكتير".

بدوره، طالب محمد حسن نقيب الفنانين بالتدخل لوقف الهجوم على صبحي، فكتب "فين نقيب الفنانين من هجوم تركي آل شيخ علي محمد صبحي؟ فين الفنانين اللي دافعوا عن منى زكي من هجوم تركي آل الشيخ على الفنان محمد صبحي؟!".

وكتبت محبة الحوسني "أولا: الفنان محمد صبحي فنان كبير ويستحق أكثر من 4 ملايين، ثانيا: هو حر في رأيه، ورأيه ما يزعل، وكلامه صحيح، الأولى تعطون فرصة للفنانين السعوديين، هذا دورهم الآن بإبراز أفضل ما لديهم ولديهم الكثير وسيقدمون المعجزات لو فتح لهم المجال، ونعم مصر ستبقى الرائدة في الفن مدى الحياة".

وعبر عبد العزيز الوطبان عن استغرابه من حديث صبحي بأنه ليس "مرفهاتيا"، فغرد "أستغرب أن يقول الممثل محمد صبحي أنه (مش مرفهاتي)! الناس تحضر مسرحياتك طلبا للترفيه، فأنت (مرفهاتي) مش طبيب! ومن يحضر من المصريين واللبنانيين والكويتيين وغيرهم للسعودية إنما للترفيه فهم (مرفهاتية) أيضا وبمقابل مادي، والجهة التي تستقطبهم اسمها هيئة الترفيه مش هيئة المهندسين".