"يوم الشهيد الفلسطيني".. مغردون يحيون الذكرى بتداول صور الشهداء على المنصات

دشن مغردون وسم (هاشتاغ) “يوم الشهيد الفلسطيني” عبرموقع تويتر، وتداولوا عبره صورا لعدد من القادة الشهداء الذين كان لهم الأثر الكبير في تاريخ القضية الفلسطينية، مؤكدين التمسك بخيار المقاومة فداءً للوطن.

فعبر منصات التواصل الاجتماعي، أحيا ناشطون فلسطينيون وعرب ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني" الذي يوافق السابع من يناير/كانون الثاني من كل عام، تخليدا لذكرى الشهداء، وعرفانا بمقاومتهم الاحتلال الإسرائيلي.

ويوم الشهيد الفلسطيني هو يوم لإحياء ذكرى شهداء فلسطين، أعلن عنه عام 1969 بعد 4 أعوام على ارتقاء أول شهيد فلسطيني في الثورة الفلسطينية المسلحة، الشهيد أحمد موسى سلامة، وهو أول شهيد لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والثورة، والذي استشهد في الأول من يناير/كانون الثاني 1965 بعد أن نفّذ عمليته البطولية "نفق عيلبون"، وصار هذا اليوم يوما وطنيا تخليدا لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فلسطين.

وتفاعل رواد المنصات الفلسطينية والعربية مع الحدث عبر تغريدات نقلت أبرزها "نشرة الثامنة ـ نشرتكم" (2022/01/08).

وكتب حسين جمال أن ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني" أقرت تخليدا لأرواح شهداء فلسطين، وتخليدا لروح أول شهيد في الثورة الفلسطينية الشهيد أحمد موسى سلامة الذي استشهد في مثل هذا اليوم وبعده إلى اليوم أكثر من 100 ألف شهيد، "على مثل هؤلاء النجوم من الشهداء تبكي البواكي".

وحسب ما غرد به إسماعيل لبد، فسيبقى الشهداء شعاع النور الذي يضيء للثائرين طريق الحرية والكرامة، وستبقى دماؤهم وقودا يشعل الأرض لهيبا تحت أقدام المحتل الغاصب.

وغردت هناء بدورها قائلة "في يوم الشهيد الفلسطيني، نستذكر أن هناك 92 قمرا في ثلاجات الاحتلال الباردة منذ عام 2015، أقدمهم قمرنا عبد الحميد أبو سرور وآخرهم قمرنا أمير ريان، و253 قمرا فيما يسمى مقابر الأرقام، كل منهم لديه قصة، وحياة بتفاصيلها أنهاها احتلال غاشم".

وكما غرد موسى أبو سمرة بأن ذكرى يوم الشهيد ترمز إلى قضية فلسطين التي استقطبت مشاعر الأمة العربية كلها وروت أرضها دماء الشهداء الفلسطينيين والعرب وأحرار العالم الذين استشهدوا تحت راية التحري، "المجد للشهداء والخلود لذكراهم".

واستذكر حساب "عمانيون ضد التطبيع" الحدث الفلسطيني بتغريدة كتب فيها: يصادف 7 يناير/كانون الثاني ذكرى "يوم الشهيد الفلسطيني"، الذي أقر تخليدا لأرواح الشهداء الذين قدموا أرواحهم من أجل فلسطين.