"متسلقو الجبال المسلمون".. مبادرة لكسر الصورة المسيئة للإسلام لاقت تفاعلا بالمنصات

أطلقت مجموعة من الشباب والشابات المسلمين في بريطانيا مبادرة “متسلقو الجبال المسلمون”، بهدف كسر الصورة المسيئة للإسلام ببريطانيا والعالم، وهي المبادرة التي لاقت صدى على منصات التواصل الاجتماعي.

ففي ظل ظاهرة العداء والتشويه التي تطال المسلمين والعرب عموما في الدول الغربية، جاءت مبادرة الشباب والشابات المسلمين في بريطانيا لمحاولة تصحيح تلك الصورة، حيث يعمل المشاركون فيها على الدفاع عن الإسلام والمسلمين عبر نشر فيديوهات ومنشورات للتوعية.

ولاقت المبادرة تفاعلا من قِبل ناشطي المنصات الرقمية عبر تعليقات وتغريدات، أشادت في معظمها بما أقدم عليه الشباب والشابات المسلمون، ورصدت أبرزها "نشرة الثامنةـ نشرتكم" (2022/01/06).

وأشادت المغردة مولي روز بمبادرة "متسلقو الجبال المسلمون"، وكتبت "استمروا في هذا العمل الرائع". ووصف كيفن بريندان الشباب الذين أطلقوا المبادرة بالأبطال، وجاء في تغريدته "أحسنتم يا أبطال.. المرتفعات صارت حية بصوت الوحدة".

وفي نفس السياق كتب شابنام صابر يقول إنه من اللطيف رؤية المزيد والمزيد من المسلمين يخرجون ويستمتعون بالجمال. وأضاف أن "المشي لمسافات طويلة في جميع أنحاء المملكة المتحدة هو فكرته عن النعيم التام، وأن رؤية مجموعة الشباب التي أطلقت المبادرة ألهمته لفعل المزيد".

أما عبد العزيز حواس فكان له رأي آخر، إذ كتب يقول إن "الإسلاموفوبيا تحارب بالتكنولوجيا والعلوم وليس بتسلق الجبال".

ويذكر أن ظاهرة الإسلاموفوبيا انتشرت بسرعة في البلدان الأوروبية، وباتت أخبار الاعتداء على المسلمين تأتي من معظم العواصم الأوروبية، ومثلا شهدت العاصمة البريطانية لندن في أبريل/نيسان 2017، اعتداء على امرأة محجبة تم إنزالها من حافلة نقل عام عنوة.