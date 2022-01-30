نشر فيديو لمسجد خال من المصلين.. غضب على منصات التواصل بعد إيقاف إمام مصري

شغلت روادَ منصات التواصل في مصر قضيةُ نشر إمام مسجد في مرسى مطروح مقطع فيديو لمسجد قال فيه إنه خال من المصلين، وبعد نشر الفيديو تم إيقاف الإمام.

وتابعت نشرة الثامنة (2022/1/30) تفاعل الناشطين مع تصرف الإمام وخبر إيقافه، حيث قال الناشط فهد الفرج "هذه الفبركات وهذا التهويل والعويل لم يعد ينطلي على أحد – المتحدث بالمقطع صور المسجد لثواني والمؤذن يؤذن فمن الطبيعي أن لا يكون فيه مصلين ثم خرج لتصوير الشارع والكافتريا ولا زال المؤذن يؤذن ثم أصبح يقارن وبذلك فقد خرج عن دوره الشرعي والوظيفي وكذب فكيف يخطب بالناس وهو كذلك؟".

في المقابل، قالت الناشطة كوكب "إيقافه ظلم، والظلم في مصر بات شائعا، واسأل به خبيرا..".

أما المغردة سحر فاستنكرت إيقاف الإمام، وكتبت "يتوقف ليه رجل يدعو للصلاة ويعاتب المسلمين على ترك الفريضة وده يتفق مع دوره كرجل دين وداعية وزير عجيب في أيام اعجب حسبنا الله ونعم الوكيل".

أما محمد الشرقاوي فعلق قائلا "انتا يشيخ لو قعدت تشجع المتش مكنش حد كلمك بالعكس كنت هتترقى كمان والمرتب يزيد انما تدعو للصلاة لا طبعا ازاى دا انتا كدا لا تصلح تبقا إمام والله ربنا يجعل الى انتا عملتو في ميزان حسناتك ودى تعتبر دعوه وربنا هيعوضك خير ان شاء الله".