أمطار الخير.. المنصات الخليجية تتفاعل مع الحالة الجوية وانتقادات للبنية التحتية

تشهد منطقة الخليج العربي حالة ماطرة استثنائية، توصف بأنها الأقوى والأشمل منذ سنوات، مصحوبة برياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة مع انتشار الضباب في عدد من المدن.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/2) توقع مصادر الأرصاد الجوية في المنطقة استمرار هطول الأمطار على المنطقة، وصدى ما خلفته في منصات التواصل الاجتماعي.

وقد وثق رواد منصات التواصل بعدساتهم التساقط الغزير للأمطار في عدد من دول الخليج ودول عربية أخرى، في وقت تداول فيه آخرون مقاطع تظهر تساقط الثلوج.

وشكر علي الخياط المؤسسات والهيئات التي أعلنت جاهزيتها للتعامل مع الأمطار، فقال "أهم شيء البلديات والأشغال اليوم صرحوا قبل يومين بجهوزيتهم للتعامل مع تجمعات المياه الناجمة عن هطول الأمطار، الله يساعدنا".

واكتفت هيا محمد الشلاحي بالدعاء، فكتبت "اللهم اجعلها أمطار خير وبركة على العباد والبلاد".

في حين عبّر فيصل بن سعد المويجد عن سعادته بالأمطار، فكتب "أمطار الخير عامة على كل الديار، ساعة من الغني تُغْنِي، مُطِرْنَا بفضل الله ورحمته".

في المقابل، استنكر فيصل حذيفة عدم استغلال فترة كورونا في إصلاح الشوارع والبنية التحتية، فكتب "أمطار الخير تعري إهمال الأشغال منذ سنوات، مرينا بحظر سنتين ولم تستغل الفرصة الذهبية لإصلاح الشوارع والبنية التحتية، لا حياة لمن تنادي".