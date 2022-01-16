إمام الحرم المكي السابق الكلباني يحاكي مسلسل صراع العروش.. ما الذي أغضب الناشطين؟

عاد إمام المسجد الحرام السابق عادل الكلباني لإثارة الجدل مرة أخرى على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في إعلان ترويجي لموسم الرياض نشره رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ.

وتابعت نشرة الثامنة "نشرتكم" (2022/1/16) تفاعلات الناشطين مع المقطع الذي نشره آل الشيخ، حيث أطل الكلباني في أول مشاهد الإعلان الترويجي وهو يحمل شعلة نارية، ويروج المقطع لفعالية "كومبات فيلد" التي يقدمها موسم الرياض.

وأعاد إمام الحرم المكي السابق تغريدة رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وعلّق على المقطع قائلا "هبت هبوبها"، وغرد مرة أخرى قائلا "شكرتَ الشباب والبنات ونسيت الشياب يبو ناصر".

وقد أثارت مشاركة إمام الحرم السابق عادل الكلباني بالإعلان الترويجي لموسم الرياض على طريقة المسلسل الأميركي صراع العروش؛ حالة من الجدل على منصات التواصل السعودية والعربية.

كما انتقد مغردون هذا الظهور أكثر من مرة في إعلانات ترويجية، والذي لا يناسب مكانته الدينية، وفق وصفهم، بينما أشاد آخرون به وبما اعتبروه موهبة فنية.

ومن ضمن التفاعلات مع المقطع، تغريدة الباحث فهد الغفيلي التي كتب فيها "مشاركة #عادل_الكلباني في فعاليات هيئة الترفيه، وما فيها من حفلات ساقطة وأغاني ماجنة واختلاط مشين، يعني رضاه (بل ومباركته لها). نعيش زمن السقوط!".

أما المغرد عبد الله الشرقاوي كان له رأي آخر وعلق قائلا "الفنان عادل الكلباني ممثل رائع ولو أعطي الفرصة ومساحة أكبر راح يكون (رقما صعبا) في السينما الخليجية ننتظر جديدك يا فنان".

وكتب الناشط ناصر الدوسري في تغريدة له "يا شيخ عادل عندك خبر ان غيم اوف ثرونز مسلسل اباحي طال عمرك وانت امام الحرم المكي في فترة من الفترات".

في المقابل قال الناشط طلال العجلان "لا أستطيع أن أقول إلا أن إعلان موسم الرياض هذا (تحفة فنية) رائع وممتع ومستوحى من أفضل مسلسل Game of thrones (حرب العروش) الجميل مشاركة معالي المستشار تركي آل الشيخ والشيخ الجميل عادل الكلباني ووجوه فنية يحبها المشاهد السعودي.. أبدعتم".