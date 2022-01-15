"استعدوا يا أردنيين لحرب النجوم وغزو الفضاء".. هكذا سخر رواد المنصات من قرار حكومي

تصدّر وسم (هاشتاغ) “المركبات الفضائية” قائمة التداول الأردنية على موقع تويتر، وتنوعت التفاعلات بين السخرية والاستنكار لقرار الجمارك إعفاء مجموعة سلع من الرسوم الجمركية من بينها الأقمار الصناعية.

وقد تبادل مغردون قائمة لأبرز السلع التي أعفتها دائرة الجمارك من التعرفة الجديدة لعام 2022، معلّقين أن الوثيقة شملت سلعة أثارت موجة من السخرية والاستغراب على منصات التواصل، هي المركبات الفضائية.

وحسب الوثيقة، فقد تقرر إعفاء المركبات الفضائية من دفع أي تعرفة جمركية، بما في ذلك الأقمار الصناعية وعربات إطلاق المركبات الفضائية أو المركبات المدارية.

وقد رصدت "نشرة الثامنة ـ نشرتكم" (2022/01/15) أبرز التفاعلات مع قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية في الأردن. وغرّد سلطان العجلوني "الحكومة الأردنية كعادتها سابقة زمنها وعاملة عروض على جمارك منصات إطلاق المركبات الفضائية والمركبات المدارية.. يعني نحن جاهزون تشريعيا لحرب النجوم وغزو الفضاء".

وسخر عدي غنيم من قرار الحكومة الأردنية، معتبرا في تغريدته أن "تخفيض جمارك المركبات الفضائية هو أحسن قرار منذ تاريخ تأسيس الدولة الأردنية.. وبذلك يستطيع الواحد أن يشتري مركبته الفضائية وهو مرتاح .. الحمد لله".

أما الأكاديمي عاطف دلقموني فرأى أن القرار الحكومي "ممكن أن يفيد الأردنيين مستقبلا لمّا ينطلقون لغزو الفضاء بعدما أغلقت عليهم الحكومة أبواب الرزق على الأرض".

ويضيف دلقموني في تغريدته قائلا "يجب والله يا جماعة أن ننبسط لهذا الخبر.. ولذلك استعجلوا واشتروا المركبات الفضائية القديمة من وكالة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا) وغيرها استعدادا لرحلات الفضاء القادمة.. تفاءلوا بالخير تجدوه وشدوا حيلكم".