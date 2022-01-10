بعد مناشدة أحلام لأمير الكويت وتوضيح الكبيسي.. كيف تفاعلات المنصات مع فيديو الفنانة الإماراتية؟

نشر الفنان القطري فهد الكبيسي مقطع فيديو بعنوان “توضيح” يشرح فيه تفاصيل دخوله إلى الكويت والخروج منها، في خضم الجدل الذي أحدثه فيديو للفنانة الإماراتية أحلام.

ورصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2022/1/10) التسجيل الذي نشرته أحلام على تويتر وتوجّهت فيه إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الفنانة الإماراتية إن السلطات الكويتية فرضت عليها حجرا صحيا لدى وصولها إلى الكويت لإحياء حفل خاص، في حين سُمح للفنان القطري فهد الكبيسي بالدخول والمغادرة دون أن يطالب بالحجر.

وشكرت المغردة سما الفنان القطري على التوضيح فقالت "إذ ما تسمع من طرفين ما تعرف الحقيقة شكرا يا كبيسي وضحت.. وراح اشطب فيديو أحلام الي خلتنا نشك إنه فيه آمر دبر واسطة أو تفرقة في معاملة".

في حين رأى سعود الشمري كلام الفنانة الإماراتية طبيعيا ولا يحتاج إلى أي توضيح، فكتب "للأمانة اللي قالته الفنانة أحلام كلام عادي وبينها وبين الكويت، ما دري شدخل فهد الكبيسي بالموضوع وادافعون عنه، ولا شفت أي خطأ قالته ولا غلطت بحرف على حد وأصلا ولا فيه أي حقد. دايما اتصير عندنا مواقف نقول شمعنى فلان وفلان وأنا لا، كلامها عادي ولا في داعي حد يغلط عليها".

بدورها، طالبت المغردة نورا بتطبيق العدالة في الحجر بحيث يشمل الجميع دون تمييز، فغردت "صح المفروض القانون يطبق على الجميع. أنا رحت للكويت وجلست 72 ساعة وبعدها فحصت وطلعت من الكويت. الكبيسي ليه يطلع قبل الثلاث أيام وهي صادقة لازم المعاملة تشمل الجميع. وهو طلع ما قال شي جديد بس شمعنى هو؟".

ودافعت دانا التميمي عن الكبيسي بأنه لم يخطئ، وحمّلت الجهات المختصة المسؤولية، فقالت "ترى لو مفروض عليه حجر بيوقفونه في المطار مب شارد هو ومتنكر، الغلط مب منه".