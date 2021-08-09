البث الحي
02:07

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"إيمان البحر فين".. وسم يتصدر منصات التواصل في مصر

تصدر وسم (هاشتاغ) “إيمان البحر فين” الأكثر تفاعلا في مصر، بعد أنباء عن اعتقال الفنان المصري إيمان البحر درويش، بعد انتقاده طريقة تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة.
9/8/2021-|آخر تحديث: 9/8/202109:29 PM (مكة المكرمة)
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

أول فتاة تحقق ذهبية لمصر في الكاراتيه.. البطلة فريال أشرف حديث المنصات المصرية

03:47
(الجزيرة)

فيضانات السودان.. عنوان استغاثة في منصات التواصل بعد دمار كبير

03:35
(الجزيرة)

أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع رحيل ميسي عن برشلونة

06:00
(الجزيرة)

خلاف على المقاعد.. مشادة كلامية في مجلس النواب الأردني تثير سخرية الناشطين

03:11
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

أول فتاة تحقق ذهبية لمصر في الكاراتيه.. البطلة فريال أشرف حديث المنصات المصرية

03:47
(الجزيرة)

فيضانات السودان.. عنوان استغاثة في منصات التواصل بعد دمار كبير

03:35
(الجزيرة)

أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع رحيل ميسي عن برشلونة

06:00
(الجزيرة)

خلاف على المقاعد.. مشادة كلامية في مجلس النواب الأردني تثير سخرية الناشطين

03:11
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نتفليكس وأخواتها.. ما رسائلها وأهدافها؟

(الجزيرة)

أميركا تبدأ سحب قواتها من العراق.. هل هي مناورة مع إيران وأعداء الداخل؟

(الجزيرة)

ما وراء الخبر.. أميركا تبدأ سحب قواتها من العراق.. هل وصلت الرسائل؟

(الجزيرة)

دعوة أوروبية لاستئناف مفاوضات فيينا.. هل تلجم التصعيد الإسرائيلي تجاه إيران؟

الأكثر قراءة
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

logo

سوري من مدينة حمص.. ماذا تعرف عن أصول ستيف جوبز العربية؟

لماذا لم يلعب ميسي مجانا مع برشلونة؟

ثروات العلماء التجار.. محدّث امتلك 50 مليون دولار وباعوا الذهب والمجوهرات والعطور وأشهرهم الإمامان الليث وابن المبارك