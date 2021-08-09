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02:07
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"إيمان البحر فين".. وسم يتصدر منصات التواصل في مصر
تصدر وسم (هاشتاغ) “إيمان البحر فين” الأكثر تفاعلا في مصر، بعد أنباء عن اعتقال الفنان المصري إيمان البحر درويش، بعد انتقاده طريقة تعامل الحكومة مع أزمة سد النهضة.
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9/8/2021
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آخر تحديث: 9/8/2021
09:29 PM (مكة المكرمة)
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