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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أول فتاة تحقق ذهبية لمصر في الكاراتيه.. البطلة فريال أشرف حديث المنصات المصرية

تصدر وسم (هاشتاغ) “فريال أشرف” قوائم الترند المحلية في منصات التواصل المصرية؛ احتفاء بتحقيق اللاعبة المصرية ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.
8/8/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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06:00
(الجزيرة)

خلاف على المقاعد.. مشادة كلامية في مجلس النواب الأردني تثير سخرية الناشطين

03:11
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ميرسر ستريت (أسوشيتد برس)
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