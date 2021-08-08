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03:47
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أول فتاة تحقق ذهبية لمصر في الكاراتيه.. البطلة فريال أشرف حديث المنصات المصرية
تصدر وسم (هاشتاغ) “فريال أشرف” قوائم الترند المحلية في منصات التواصل المصرية؛ احتفاء بتحقيق اللاعبة المصرية ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2020.
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8/8/2021
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