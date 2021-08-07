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03:35
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
فيضانات السودان.. عنوان استغاثة في منصات التواصل بعد دمار كبير
تصدرت أخبار الفيضانات والسيول التي ضربت بعض ولايات السودان منصات التواصل في البلاد، وتفاعل رواد شبكات التواصل مع مقاطع الفيديو والصور المنتشرة عبر وسم #فيضانات_السودان.
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7/8/2021
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