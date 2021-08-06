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06:00
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أكثر من 4 ملايين تغريدة.. هكذا تفاعل العالم مع رحيل ميسي عن برشلونة
استنفرت الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم وفي الوطن العربي بشأن خبر رحيل نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نادي برشلونة. وسجلت أكثر من 4 ملايين تغريدة حملت اسم ميسي.
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6/8/2021
-
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آخر تحديث: 6/8/2021
09:43 PM (مكة المكرمة)
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