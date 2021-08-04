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02:34
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
أين المشيشي؟.. حملة تلهب مواقع التواصل بتونس
تصدّر وسم (هاشتاغ) “أين المشيشي” منصات التواصل الاجتماعي في تونس، ودعا المشاركون في الحملة إلى الكشف عن مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بعد أن غاب عن المشهد منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة.
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4/8/2021
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