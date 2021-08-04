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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

أين المشيشي؟.. حملة تلهب مواقع التواصل بتونس

تصدّر وسم (هاشتاغ) “أين المشيشي” منصات التواصل الاجتماعي في تونس، ودعا المشاركون في الحملة إلى الكشف عن مصير رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي بعد أن غاب عن المشهد منذ قرارات الرئيس قيس سعيّد الأخيرة.
4/8/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
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في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ناشطون يتساءلون: أين المحاسبة؟!

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نشرة الثامنة– نشرتكم
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22:36
(الجزيرة)

غريبو الأطوار.. تحقيق "ما خفي أعظم" يشعل المنصات العربية

13:06
(الجزيرة)

"اللقح ما مات".. الحكومة العراقية تدعو لأخذ اللقاح وجدل في المنصات

02:41
(الجزيرة)

ظهور سيف الإسلام القذافي يثير المنصات الليبية.. وتساؤلات عن التوقيت

03:05
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