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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

في ذكرى انفجار مرفأ بيروت.. ناشطون يتساءلون: أين المحاسبة؟!

قبل يوم من ذكرى انفجار مرفأ بيروت لا يكف الناشطون في لبنان عن التساؤل بشأن محاسبة المسؤولين عن الحادث، في وقت قالت فيه منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن مسؤولين كبارا متورطون بالانفجار.
3/8/2021-|آخر تحديث: 3/8/202109:24 PM (مكة المكرمة)
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