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08:22
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
انتخابات مجلس الشورى في قطر تشعل منصات التواصل بالخليح العربي
تصدر المشهدَ وسمُ (هاشتاغ) “انتخابات مجلس الشورى” القطري، داخليا. وكان له صدى وتفاعل كبير على منصات التواصل في بقية دول الخليج العربي.
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10/8/2021
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