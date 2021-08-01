البث الحي
02:41

من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"اللقح ما مات".. الحكومة العراقية تدعو لأخذ اللقاح وجدل في المنصات

يستمر الجدل في العراق عبر منصات التواصل مع استمرار أزمة تردي الأوضاع الصحية في البلاد وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ حذر مغردون عراقيون من خطورة الوضع الصحي في البلاد.
1/8/2021
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

ظهور سيف الإسلام القذافي يثير المنصات الليبية.. وتساؤلات عن التوقيت

03:05
(الجزيرة)

بعد أن دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد.. ماكرون يقاضي صاحب لوحة إعلانية شبهه فيها بهتلر وناشطون ينتقدون ازدواجيته

02:12
(الجزيرة)

النظام السوري يواصل قصف درعا.. والمنصات تستغيث

02:35
(الجزيرة)

بعد تحقيق للجزيرة.. ألمانيا تتهم طبيبا سوريًّا بتعذيب وقتل معتقلين وترحيب على منصات التواصل

02:59
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

ظهور سيف الإسلام القذافي يثير المنصات الليبية.. وتساؤلات عن التوقيت

03:05
(الجزيرة)

بعد أن دافع عن الرسوم المسيئة للنبي محمد.. ماكرون يقاضي صاحب لوحة إعلانية شبهه فيها بهتلر وناشطون ينتقدون ازدواجيته

02:12
(الجزيرة)

النظام السوري يواصل قصف درعا.. والمنصات تستغيث

02:35
(الجزيرة)

بعد تحقيق للجزيرة.. ألمانيا تتهم طبيبا سوريًّا بتعذيب وقتل معتقلين وترحيب على منصات التواصل

02:59
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/8/1)

(الجزيرة)

الموقف الأميركي من تطورات تونس.. كيف سيتعاطى سعيّد مع دعوة واشنطن؟

(الجزيرة)

سباق الأخبار- السباح التونسي شخصية الأسبوع وقرارات قيس سعيّد حدثه الأبرز

(الجزيرة)

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/7/31)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

طريق الملح.. رحلة العذاب إلى أوروبا عبر شبكات تهريب من موريتانيا

آلاف المهاجرين يعبرون الصحراء الكبرى عبر طرق ومسارات مختلفة للوصول إلى أوروبا (رويترز)

التلقيح شرط لدخول الإدارات بالسعودية.. استبعاد إغلاق جديد بأميركا وانخفاض إصابات ووفيات كورونا بالمغرب وبريطانيا

(الجزيرة)