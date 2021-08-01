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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم "اللقح ما مات".. الحكومة العراقية تدعو لأخذ اللقاح وجدل في المنصات

يستمر الجدل في العراق عبر منصات التواصل مع استمرار أزمة تردي الأوضاع الصحية في البلاد وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، إذ حذر مغردون عراقيون من خطورة الوضع الصحي في البلاد.

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