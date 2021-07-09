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من برنامج: نشرة الثامنة– نشرتكم

"الغضنفر الفلسطيني" يربح معركة الأمعاء الخاوية.. ما القصة؟

احتفت المنصات الفلسطينية والعربية بإنهاء السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، بعد 65 يوما من الإضراب عن الطعام.
9/7/2021
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نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

انفجار دبي.. تفاعل في المنصات وبحث عن تفسير لتغريدة الحوثي المبهمة

04:42
(الجزيرة)

"أنقذوا غابات خنشلة".. ما قصة حملة تضامن جزائرية؟

21:13
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مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.. مصريون يحذرون من حرب مائية

07:54
(الجزيرة)

التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل

05:03
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المزيد من حلقات برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
(الجزيرة)

انفجار دبي.. تفاعل في المنصات وبحث عن تفسير لتغريدة الحوثي المبهمة

04:42
(الجزيرة)

"أنقذوا غابات خنشلة".. ما قصة حملة تضامن جزائرية؟

21:13
(الجزيرة)

مع بدء إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة.. مصريون يحذرون من حرب مائية

07:54
(الجزيرة)

التجاذب في ملفات النفط والتعرفة الجمركية.. سجال بين السعوديين والإماراتيين يفجر مواقع التواصل

05:03
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