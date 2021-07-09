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03:09
من برنامج:
نشرة الثامنة– نشرتكم
"الغضنفر الفلسطيني" يربح معركة الأمعاء الخاوية.. ما القصة؟
احتفت المنصات الفلسطينية والعربية بإنهاء السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري للأسير المحرر الغضنفر أبو عطوان، بعد 65 يوما من الإضراب عن الطعام.
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9/7/2021
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